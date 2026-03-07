En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, entrevistamos a Percy Rojas, un empresario que destaca por promover la participación femenina dentro de su empresa.

Rojas comenta que, aunque la incorporación de la mujer en el ámbito laboral en Lima ha ido creciendo en los últimos años, todavía queda mucho por avanzar. “Nosotros como empresa tratamos de marcar la diferencia y dar oportunidades, porque son mujeres capacitadas, al igual que nuestro personal masculino”, señala con orgullo.

El empresario destaca además que su mano derecha y asistente es una mujer que se siente muy agradecida de pertenecer a la organización. “Trabajo aquí desde hace varios años y agradezco al señor Percy por darme la oportunidad de ayudar en el sustento de mi hogar. Tengo dos hijos y el dinero muchas veces no alcanza; mi pareja y yo tratamos de darles la mejor calidad de vida posible”, comenta. Yajaira

Actualmente, de un total de 20 trabajadores en la empresa, la mitad son mujeres, una cifra que llena de satisfacción al empresario. “Esto me enorgullece mucho. Busco seguir creciendo con mi empresa para poder brindar más oportunidades laborales”, afirma.

La empresa Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas viene desarrollando el proyecto residencial “Valle Nuevo”, ubicado en los distritos de Carabayllo y Los Olivos. Este proyecto no se limita únicamente a la construcción de viviendas, sino que busca crear una comunidad sostenible y funcional.

Según Percy Rojas, la urbanización contará con todos los servicios básicos esenciales, además de importantes equipamientos como una comisaría, un centro educativo y un centro comercial tipo mall. Asimismo, en planes futuros se contempla la implementación de un sistema de transporte alimentador conectado al Metropolitano de Lima, lo que facilitaría la movilidad de los residentes hacia distintos puntos de la capital.