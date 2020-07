El presidente de la República, Martín Vizcarra, destacó el compromiso y la vocación de los docentes peruanos frente a los obstáculos impuestos por la pandemia del coronavirus. Dijo esto en el marco del Día del Maestro que se celebra este lunes 6 de julio.

En declaraciones a la prensa desde Chiclayo, el mandatario indicó que los profesores han tenido que adaptarse a nuevas herramientas para seguir impartiendo clases de manera remota.

“Cómo no agradecer el esfuerzo del docente, hoy en su día, cómo no agradecer al maestro que ha seguido cumpliendo su función abnegadamente, a pesar se las condiciones y que ha tenido que cambiar su sistema por efectos de la pandemia. Se ha tenido que adaptar, pero no ha abandonado a sus alumnos”, refirió.

El jefe de Estado viajó a la referida región para hacer entrega de ventiladores mecánicos a las autoridades locales a fin de fortalecer la respuesta médica frene a los casos de COVID-19.

Estuvo acompañado por la minsitra de Economía, María Antonieta Alva; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada y el ministro del Interior, Walter Martos.

Minedu envía saludo

En la misma línea, el Ministerio del Educación envió un afectuoso saludo a todos los profesores del país mediante un video difundido en sus redes sociales en el que participa el titular del sector, Martín Benavides.

Mensaje del ministro de Educación, Martín Benavides, a todas las maestras y maestros del Perú en su día. #MaestrosEnPrimeraLínea 👨🏽‍🏫👩🏽‍🏫🇵🇪 pic.twitter.com/fCwA999XVy — mineduperu (@MineduPeru) July 6, 2020