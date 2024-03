Angélica Agüero Carrasco, presidenta de la Red Interdistrital de Mujeres de Lima Norte y miembro de la Mesa de Concertación de Género Comas, trabaja desde hace 25 años a través de organizaciones para impulsar la promoción de los derechos de las mujeres, empoderamiento y liderazgo a través de políticas públicas.

El objetivo de ambas organizaciones es fomentar la participación de las mujeres como líderes en la comunidad y capacitarlas para que sean conscientes de sus derechos.

¿Qué la inspiró para dedicarse a la lucha de los derechos de la mujer y el empoderamiento femenino?

Empecé hace muchos años, primero como promotora de salud, luego como alfabetizadora, y después la misma situación económica en la que vivía en aquel momento, estoy hablando del 70 al 80 (...) me hizo ingresar a los comedores y desde ahí venía mirando que muchas mujeres, por ejemplo, de mi edad, en ese entonces, no sabían leer ni escribir, pero sí tenían la carga de atender a los hijos (...) Muchas de ellas se acercaran para que les escribieran un papel, qué es lo que tenían que hacer para que después les lea el esposo en la casa (...) todo esto lo voy mirándolo y me va haciendo sentir de que falta algo más.

¿Cuáles desafíos que enfrenta la mujer de Lima Norte?

Solamente para tener una idea, mira en los trabajadores ambulantes, ahí puedes ver la desigualdad que hay. La mayoría de personas que trabaja en el mercado informal son mujeres (...) Si tú haces un recorrido por los mercados, y no necesariamente los mercados formales, sino afuera, ahí vas a tener dos cosas. Uno que ves que son la mayoría mujeres que no tienen mayor opción de trabajo porque no están preparadas, no tienen educación o preparación, o no tienen la oportunidad, pero también vas a ver que van mujeres con sus hijos, porque no tienen a dónde dejarlos, o sea, o sea, no es solamente enfrentar lo laboral, sino es que tienen que cargar con los niños.

Esa falta de preparación que usted estaba mencionando antes, ¿se debe a que existen mayores dificultades para que una mujer pueda acceder a la educación en comparación a un hombre?

Uno es que, porque a veces las mujeres tienen hijos muy jóvenes, no terminaron de educarse, y ya tienen que asumir la crianza de sus hijos, porque en casa le dicen, bueno, ya como tienes hijos, ahora ocúpate de ellos. Nadie se va a ocupar de ese niño para que ella pueda seguir estudiando. Si tuviera una guardería municipal, por ejemplo, esta jovencita, podría dejar al niño ahí y ella seguir estudiando, en la medida que la familia también quiera apoyar a ese niño (...) no hay el apoyo de la familia, no hay el apoyo del Estado, entonces ella se queda sin preparación.

¿Las organizaciones de las que forma parte también atienden a las mujeres en situación de vulnerabilidad?

Mayormente vemos la problemática y presentamos propuestas, pero sí hay un grupo de mujeres que están preparadas para acompañar, por ejemplo, en los casos de violencia (...) son orientadoras judiciales, defensoras, mentoras que hacen acompañamiento a mujeres que sufren el problema de violencia. En el caso, por ejemplo, de jovencitas que quedaron embarazadas, en la instancia que es el espacio donde están todos los operadores, que está educación, que está el Poder Judicial, que está la Policía y todo eso, llevamos esta problemática para que cada uno a través de sus sectores vea cómo se puede seguir apoyando que estas jóvenes y no pierdan la educación, que es lo más importante. Lo otro, que de repente aún más importante, cómo hacemos en la prevención para que no suceda esto.

¿Cómo definimos a la mujer empoderada en la actualidad?

Es una de las cosas que hacemos, porque hay mujeres que son comunes, como decimos nosotros, comunes y corrientes, que pasan, que están todos los días en la casa, a veces no tienen tiempo ni de leer, ni de prepararse. Tenemos que motivarlas a que hay una necesidad de que ellas conozcan cuáles son sus derechos, sus deberes de participar en algunos espacios que les permitan conocer que existen leyes a favor de ellas, leyes que están en contra de la violencia hacia la mujer y que el problema que ella vive en su casa de violencia, no es un problema de ella solamente, es un problema de la sociedad y por lo tanto ella tiene todo el derecho de saber qué leyes la están protegiendo.

¿Qué actividades realizan para fomentar el empoderamiento femenino?

Capacitando en fechas conmemorativas, por ejemplo el 8 de marzo que salimos a difundir, ya sea en paraditas informativas que nosotros le llamamos, que es pararnos en algún cruce de alguna avenida y repartir algunos volantes, pero también hablar de la importancia (...) de la salud de la mujer, tomar decisiones respecto a su cuerpo, a cuántos hijos debe tener, si los debe tener o no los debe tener, que debe ser una decisión propia de ella. Entonces, esa es una de las formas, salir a las calles, conversar con la gente para sensibilizarlos, informarlos (...) A través de escuelas que vamos haciendo, donde participan mujeres, ya sea organizadas o no organizadas para que conozcan que tienen derechos y que pueden participar en diferentes espacios.

¿Qué alcance tiene la organización con la comunidad y qué influencia tiene sobre las mujeres?

De repente no llegamos al 100% a las mujeres que nos gustaría llegar, pero nos permite ir llegando de a pocos a todas las mujeres que son vecinas, compañeras, y que nos interesa, que conozcan todos estos temas, pero vamos en la mirada de formar líderes, mujeres que transmitan al interior de sus casas, vecindario o comunidad (...) sabemos que en la medida que desarrollemos liderazgo, van a sentirse más empoderadas, con más responsabilidad de comprometerse a todas estas actividades de cambio a favor nuestro, y por qué no decirlo, para que nuestras hijas, nuestras nietas, nazcan en mejores condiciones.

¿Qué tipo de actividades informativas y participativas realizan con la comunidad?

Por ejemplo, foros donde también invitamos a personas que puedan hacernos una presentación del contexto nacional (...) Por ejemplo, ahora para el 8 de marzo estamos organizando un conversatorio, invitamos así a personas que puedan venir y hacernos una explicación, de repente muy breve, de lo que es el contexto nacional y local.

Con 25 años de trabajo en la comunidad de Lima Norte ¿Cuáles son sus logros más destacados?

Políticas públicas, está el plan de igualdad, está el plan contra la violencia hacia la mujer a nivel local y el mismo hecho de seguir funcionando 25 años, no es fácil para nosotros eso, con todos los altos y bajos que ya hemos tenido, seguimos funcionando con recursos propios, algunos apoyos que nos brindan algunas instituciones en algún punto (...) Haber logrado el formar las redes, ahora tenemos la red de Lima Norte, nosotros hemos sido una de las impulsoras que a nosotros nos parece importante (...) Lograr que haya mujeres líderes que están comprometidas, responsables, que se hayan seguido capacitando para ser orientadoras judiciales, mentoras (...) que siempre han estado atentas a seguir preparándose para poder servir mucho mejor tanto a la causa nuestra como a la comunidad.

¿Cuál es la importancia y cómo va a funcionar la ‘Casa de la Mujer’ y la ‘Casa de Refugio’?

Para nosotros es importante la Casa de la Mujer y la Casa de Refugio, pues son dos casas con diferentes objetivos, la Casa de Refugio para las mujeres que son violentadas, y la Casa de la Mujer para nosotros tiene esta mirada de prevención, donde se deben capacitar precisamente para conocer sus derechos, defenderlos y todos, y también prepararse, por ejemplo, aquellas mujeres que dejaron inconclusos sus estudios, ya sea porque salieron embarazadas muy jóvenes, o dejaron sus estudios por falta de economía y puedan terminar para tener una mejor oportunidad para trabajar. Entonces, este 8 de marzo, nuestro gobierno local está inaugurando la Casa de la Mujer en Comas, de la cual tenemos muchas esperanzas que sirva precisamente para este objetivo.

¿Qué papel juega la educación en el empoderamiento femenino y la igualdad de género?

Pienso que juega un papel muy importante, si cambiamos la forma de mirar de los profesores, de las profesoras, de quienes conducen la educación en nuestro país, no tendríamos que estar luchando con esto de la violencia de género, feminicidios, violaciones, a nuestras niñas y niños (...) No se quiere nada más que enseñar a los niños y a las niñas que son iguales, que tienen los mismos derechos y que tienen sus diferencias a partir de lo que son, niño y niña, pero eso no tiene que abrir diferencias abismales en otros temas.

¿Qué significa para usted el Día Internacional de la Mujer?

Para mí, el 8 de marzo es una fecha muy importante, como decía al inicio, no es una fecha de celebración, sino de conmemoración. Importante porque se reconoce a las mujeres que lucharon antes que a nosotras (...) Hay que mirar cuánto hemos avanzado en nuestros derechos, cuánto se ha logrado.

¿Cuál es el mensaje para las mujeres que desean iniciar su empoderamiento personal?

Le diría a mis vecinas, a mis compañeras, a todas las mujeres del distrito, de Lima Norte, en fin, a todas las mujeres peruanas, de que somos seres muy valiosos e importantes. Tenemos que mirarnos así y tenemos que reconocernos como tales. No se trata de una lucha contra varones, sino se trata de que nos tengan en cuenta, de que nos respeten y para que juntos, tanto varones y mujeres, podamos caminar hacia un mundo mejor.





