A lo largo de sus 25 años de trayectoria en la Policía Nacional del Perú (PNP), a la coronel Shirley Asto Vargas le ha tocado demostrar que una mujer policía está capacitada para realizar las mismas labores que sus colegas varones. Sus logros han sido su mejor argumento y ahora como jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP, cuenta a OJO detalles sobre su vida en la carrera policial.

¿Qué la motivó a ingresar a la PNP?

Uno de los motivos ha sido mi padre, quien es comandante de la Policía en retiro. Soy la hija mayor y he visto cómo él se ha desenvuelto y cómo ha ayudado bastante brindando sus servicios a la sociedad. De allí ha nacido ese deseo de pertenecer a la Policía.

¿Sintió, en ese entonces, que podía estar en desventaja por ser mujer?

Yo soy de la tercera promoción de oficiales mujeres. En un inicio, sentían que no podíamos cumplir esos papeles por el hecho de ser mujeres, pero no el comando que tuvo esa visión de que entráramos a las filas de la Policía (...) Veían, no todos, que no podíamos cumplir un papel en la parte operativa, como lo hacemos ahorita.

¿Cómo ha variado desde esas épocas hasta ahora el rol de la mujer policía?

Como le dije, somos las primeras oficiales mujeres y hemos asumido cargos que netamente eran de varones. Un ejemplo es cuando yo he ido a trabajar a la Unidad de Servicios Especiales, más conocida como la USE, que se encarga del control de multitudes y fui la primera oficial mujer que llegó a trabajar en una unidad así. Tuve que comandar varones.

¿Cómo fue esa labor?

En esa época yo tenía 23 años, entonces he tenido que dar el ejemplo, esforzarme un poco más para tener ascendencia ante ellos y que vean que sí puedo hacer el trabajo de un compañero de mi grado.

¿Qué ha significado ser designada como la primera mujer en comandar la División de Tránsito y Seguridad Vial?

Sinceramente, yo agradezco al comando institucional por haberme dado esta oportunidad. Lo asumo con humildad, con gran responsabilidad y compromiso. Es la visión que ha tenido nuestro comando hace 26 años que, en algún momento, nosotras las oficiales mujeres podamos comandar grandes divisiones como esta que es emblemática.

¿Cuáles han sido sus logros en estos dos meses?

Hemos realizado unos 1555 operativos y puesto 120,237 papeletas, a comparación del año pasado hemos superado al 100 %.

¿Ha podido ser testigo de esa cultura machista que hay en el país, al hacer operativos a conductores?

Sí se ha podido observar, pero mis compañeras están bien capacitadas y preparadas de cómo accionar ante este tipo de situaciones. Tanto así que en estos dos primeros meses del año, hemos llegado a tener 156 detenidos por diferentes delitos, entre ellos, por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Cuando asumió el cargo se planteó como objetivos la lucha contra la informalidad y la corrupción, ¿Qué acciones ha tomado?

Trabajamos de la mano con la ATU en los paraderos informales, porque estos transportistas informales obstaculizan las vías de tránsito (...). En lo que respecta a cero corrupción, este año hemos tenido a 80 ciudadanos detenidos por intentar dar una dádiva al personal policial.

¿Es usted mamá?

Sí, tengo un hijo.

¿Cómo ha sido lidiar con la maternidad y su carrera?

Esa es la parte difícil de una mujer policía. Ser policía es complicado y ser mujer policía mucho más porque tengo que administrar mis tiempos, darle tiempo de calidad a mi hijo y cumplir con firmeza la función policial.

OJO AL DATO. Para la coronel, su mayor desafío físico y mental ha sido realizar el curso antisubversivo en la base Los Sinchis de Mazamari.

2800 POLICÍAS tiene a su cargo la coronel en la división que comanda, tanto varones como mujeres.

25 AÑOS de servicio tiene la coronel Asto. Fue en 2021 comisaria de Barranco.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Por qué se conmemora cada 8 de marzo el ‘Día Internacional de la Mujer’ y cuál fue su origen?

Día Internacional de la Mujer: Peruanas lograron incrementar su salario promedio mensual en un 12.7%