Hace 4 años, Kevin Jiménez tenía 24, se acababa de mudar solo y jamás hubiera imaginado que tendría un perrhijo muy popular y querido en las redes sociales. Su amado y fiel compañero se llama Bruno, es un pastor ovejero que llegó desde Italia, como regalo de unos grandes amigos, cuando apenas tenía dos meses de vida. “Bruno me enseñó de responsabilidades y paciencia”, confiesa.

Digno de un chico millennial, Kevin le creó una cuenta en Instagram a su mascota, inicialmente como álbum virtual para no saturar su celular con tantas fotos de tu engreído, como él mismo cuenta. No obstante, poco a poco, este espacio se fue convirtiendo en “El diario de un doglover”, una bonita comunidad que promueve la tenencia responsable de mascotas y que cada día suma más seguidores interesados en mejorar la crianza y educación de sus peludos.

SALTO AL ESTRELLATO. El administrador de profesión afirma, sonrojado, que es un actor un frustrado, que siempre deseó participar en comerciales de televisión pero que sus inseguridades, a raíz de los los estereotipos de la sociedad, lo alejaron de esta pasión. Sin embargo, hoy comparte este sueño con Bruno. “Instagram fue la plataforma que me abrió las puertas para empezar a crear contenido para personas que tienen perros. He podido realizar colaboraciones con marcas relacionadas a mascotas, la primera empresa grande fue Casaideas y luego el Hotel Sheraton donde me dieron estadía en la suite presidencial por Bruno”, recuerda entre risas. Su misión es difundir los lugares pet friendly y destacar su importancia en nuestro país.

INFORMACIÓN VERIFICADA. En “Diario de un doglover” encontrará recomendaciones sobre alimentación, adopción, salud y cuidados de caninos. Kevin explica que se respalda en fuentes especializadas en el tema de perros. Sus fuentes favoritas son Experto animal, Habla con ellos y Filosofía animal, no obstante, valida cada información con veterinarios de renombre como Rafael Villarán, Andrea Madrid, Pancho Cavero, entre otros.

TENENCIA RESPONSABLE. Para Kevin es crucial plantearse las siguientes preguntas antes de tener una mascota. “¿Tengo el espacio? ¿tengo el tiempo? ¿tengo el dinero? y, la más importante, ¿tengo la dedicación? Tener un perrito es una gran responsabilidad pero, a su vez, son la mejor compañía”, expresa. En su caso, tener una mascota desde muy corta edad lo ha ayudado a ser una persona responsable, paciente, con carácter y sensible.

Sobre las críticas que reciben las personas que tratan a sus mascotas como hijos, el papá de Bruno no se hace problemas. “Soy tolerante y siempre respondo que aún no conocen ese amor que tiene 4 patitas, por eso piensan así y lo respeto. Sé que mas adelante, cuando lo hagan, vendrán a buscarme para pedir un consejo (risas)”, concluye.

