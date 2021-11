Es irreverente, crítico, sarcástico y con un sentido del humor muy particular. Hugo Lezama es el popular “Barbas” y creador de Cinesmero, un canal en Youtube donde comparte análisis y comentarios de películas y series. También conduce el programa Moloko Podcast junto a su socio y gran amigo Carlos Orozco.

Diario OJO conversó con el comunicador audiovisual sobre el cine nacional y cómo ha cambiado la forma en la que consumimos películas post-pandemia.

¿Cómo ves el panorama del cine en el país? Ha habido una disociación importante en cuanto a la relación del público con las propuestas nacionales. Han abusado de cierta fórmula. Está bien entender que los géneros que se acomodan más a un presupuesto austero son la comedia, el drama o incluso el terror, pero se han encasillado en la comedia de clase media alta, películas que tienen un corte similar y no sé si el espectador peruano agarrará esa rutina post-pandemia. Ese cine tuvo grandes números entre el 2013 y el 2017.

Desde que empezó la pandemia, ¿has ido al cine? Solo he ido una vez. Fue para ver Dunne, bajo la dirección de Denis Villeneuve y con la música de Hans Zimmer, Mi espíritu cinéfilo me dijo que tenía que rendirle tributo yendo al cine. No sé si me pase esto con otros películas y no porque sea hipocondriaco, sino porque la pandemia le ha dado a la gente las herramientas para meterse sin temor a las plataformas alternativas. No de gratis grandes empresas han puesto sus fichas en tener una plataforma accesible como Disney+, Amazon, HBO+. El cine se ha vuelto un lujo. Incluso hasta Paramount tiene su plataforma de streaming.

¿Qué elementos consideras que se necesitan para despertar el interés del espectador? Una película que hizo una campaña muy interesante se llama “Como en el cine”. Su estrategia fue muchas entrevistas, menciones dentro de Youtube, se generaron memes, tráfico y demás. Otro elemento es la polémica. Ahora, por ejemplo, lo de Paolo. Es polémico el casting, hay tendencia sobre por qué eligieron el momento del doping y no otro, por qué el actor es blanco. Todo eso ayuda a que más gente se entere (de la serie) y que no solo se vuelva un fenómeno, sino algo que llegue a todas las personas.

En 2014 abriste tu canal en Youtube, ¿cómo fueron tus inicios? Primero eran reviews en SoundCloud, después se pasó a Youtube. Era una apuesta, pero no pensé que en algún momento iba a vivir de ello. Era la primera vez que me ponía la cámara al frente. Yo siempre he sido súper tímido, para mí fue un proceso catártico, pero también un momento importante. Al principio, tenía 100, 200 vistas, hasta que coincidió con la ola de cine peruano post “Asu Mare”, post “Cementerio General”. El momento de quiebre, que yo considero mi primer video en Youtube, fue las reviews de “Once machos” y de “La última tarde”. Eran un híbrido entre crítica cinematográfica y stand up comedy, traté de darle una cierta identidad al canal. El lugar se fue generando a tropezones, Cinesmero no era tanto ser (Ricardo) Bedoya ni Bruno Pinasco, sino un simbionte, ahí al medio. (Risas)

En la actualidad, ¿cómo definirías Cinesmero? Es una plataforma en la que podrán tener un debate medianamente alturado sobre el mundo del cine y las series. Es un lugar donde encontrarán opiniones que no te van a dejar indiferente.

