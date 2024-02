Tras conocerse que maestros, docentes y personal que integra el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) estarían ideando el inicio de una Huelga Nacional Indefinida, a poco de iniciar el año escolar 2024, la presidenta Dina Boluarte se manifestó y rechazó amenazas para ejecutar movilizaciones que afecten las clases escolares.

Se sabe que la movilización sería por incumplimiento de diversas cláusulas establecidas en el Convenio Colectivo suscrito junto al Gobierno.

“Como Gobierno quizás, podamos cometer algunos errores y no estar atendiendo algunas situaciones que los maestros necesitan, pero para eso es el diálogo. Para eso son las mesas de trabajo”, señaló Boluarte.

“No podemos estar amenazando como cierto sector diciendo que en abril debe empezar con las huelgas. Eso no tiene que ser de esa manera. No sería justo que, por no conversar en paz, ellos tengan que perjudicarse. Yo creo que no”, agregó.

En paralelo, Boluarte afirmó que está garantizado al 100% la entrega del material educativo con la finalidad de iniciar el año escolar 2024.

“Está garantizado el presupuesto, como Ministerio se entregado y se ha distribuido a nivel nacional el 100 por ciento de materiales, lo que queda es que gobernadores en coordinación con autoridades locales de educación lo trasladen a los centros educativos”, señaló.

“Solo decirle a los papás que confíen en que los maestros atenderán a sus niños en los centros educativos con cariño, llevemos a niños y niñas y adolescentes a los colegios, y a ellos les digo que vayan con ansias de aprender”, finalizó.