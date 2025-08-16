En medio de la tensión diplomática con Colombia y bajo estrictas medidas de seguridad, la presidenta Dina Boluarte llegó ayer al distrito de Santa Rosa, en Loreto, donde izó la bandera, aseguró que la isla Chinería es y seguirá siendo peruana, prometió reforzar la presencia del Estado en esta zona fronteriza y cantó el “Contigo Perú”.

“No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto”, dijo en respuesta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien no reconoce la soberanía peruana sobre Santa Rosa.

“La soberanía del Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano. Eso es así. Y así está escrito y firmado en las bases, en los tratados que fijan los límites entre el Perú y Colombia, que tienen carácter perpetuo e inamovible”, remarcó Boluarte.

“La isla Chinería y su distrito de Santa Rosa son tan peruanos como la papa y Machu Picchu”, añadió al prometer mayor apoyo de su gobierno para reducir las brechas sociales y de infraestructura y así mejorar la calidad de vida de la población.

Cantó a todo pulmón

Luego de su discurso, en el que usó frases de la canción “Contigo Perú”, cantó el conocido vals, junto a los ministros que lo acompañaron y con el marco musical de la banda de la Marina de Guerra.

Prometió ampliar de 6 a 12 los viajes semanales en el tramo Iquitos-Santa Rosa, un terminal portuario de carga, mejor conectividad digital y vuelos en Caballococha.

“A todos nuestros hermanos de Colombia, queremos decirles que deseamos la paz y el trabajo conjunto para su desarrollo”, dijo Boluarte.