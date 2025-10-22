Este 23 de octubre, dirigentes de todo el país debatirán las principales demandas y propuestas frente a la crisis ambiental y presentarán una agenda común ante autoridades nacionales e internacionales, que expone los casos más graves de contaminación, daño territorial e inseguridad alimentaria, y busca poner el debate ambiental en el centro de la agenda electoral rumbo al 2026.

Lima, 15 de octubre de 2025. – La Ruta de los Pueblos, una iniciativa que reúne a comunidades, colectivos ambientales y organizaciones sociales y agrarias de todo el Perú, realizará la Audiencia Nacional Ambiental y Climática, en la que más de 300 representantes de 25 regiones presentarán sus principales demandas y propuestas frente a la crisis climática. El encuentro se llevará a cabo este 23 de octubre en el Colegio de Abogados de Lima.

Esta Audiencia representa un momento clave de un proceso que, desde abril de 2025, recorrió el país con audiencias macrorregionales en Junín, Lambayeque, Cusco y San Martín, donde se escucharon las voces de campesinos, pescadores artesanales, mujeres, jóvenes y defensores ambientales que enfrentan los impactos del cambio climático: escasez de agua, contaminación minera, pérdida de glaciares, inseguridad alimentaria, problemas de salud, derrames petroleros y deforestación.

Estos encuentros, concebidos como un ejercicio ciudadano de diálogo y articulación, no solo visibilizaron los problemas, sino también las soluciones locales impulsadas por las propias comunidades, como proyectos de reforestación, agricultura sostenible, vigilancia ambiental comunitaria y defensa del territorio.

La Audiencia Nacional “La Ruta de los Pueblos” será un espacio de articulación política, donde se aprobará una agenda ambiental y climática nacional que recoja las propuestas de los pueblos y las lleve al debate público rumbo a las elecciones de 2026.

En este marco, se presentará la Declaración Ambiental y Climática de los Pueblos, un documento construido desde los territorios que será entregado a la COP30 en Brasil, al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este texto sistematiza las principales demandas recogidas en las audiencias regionales y en la Audiencia Nacional, y evidencia que, mientras el Estado mantiene una agenda ambiental relegada y debilitada, las comunidades organizadas están actuando y proponiendo soluciones reales.

“La crisis climática no espera. Mientras el Estado recorta derechos y aprueba normas que debilitan la protección ambiental, las organizaciones sociales están haciendo lo que el gobierno no hace: cuidar el agua, la tierra y la vida”, destaca el pronunciamiento de las organizaciones convocantes de la Audiencia Nacional.

Entre los casos emblemáticos que se expondrán en la Audiencia figuran:

● Contaminación por metales pesados en Espinar (Cusco) y La Oroya (Junín).

● Derrames petroleros en la Amazonía.

● Conflictos por el agua en Ica y Cajamarca.

● Criminalización y estigmatización de defensores ambientales en Cotabambas y Lambayeque.

● Impulso de políticas para proteger las semillas nativas y garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de crisis climática.

Cada uno de estos testimonios muestra el costo humano y ambiental de la inacción estatal, pero también la determinación de las comunidades que no solo resisten, sino que proponen alternativas.

“La crisis ambiental ya no es un problema futuro: está destruyendo vidas y medios de subsistencia hoy. En un contexto donde la ineficiencia estatal agrava la emergencia ambiental —y donde se vienen aprobando normas que retroceden en materia de derechos—, la Ruta de los Pueblos exige políticas reales y urgentes para proteger el agua, la tierra y a las comunidades, y se presenta como un ejemplo de articulación ciudadana que no solo denuncia la inacción, sino que plantea alternativas concretas desde los territorios”, señala el pronunciamiento de las organizaciones convocantes.

La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas organizaciones, como el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Red Muqui, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), FOVIDA, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Forum Solidaridad Perú y CooperAcción, entre otras.

Datos del evento

Audiencia Nacional – La Ruta de los Pueblos

Fecha: jueves 23 de octubre de 2025

Lugar: Colegio de Abogados de Lima (avenida Santa Cruz N° 255, Miraflores).

Hora:8: 30 a.m.