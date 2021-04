Desde este lunes 26 de abril será obligatorio el uso de doble mascarilla en los locales con riesgo de aglomeración. El Gobierno peruano implementó esta nueva medida con el objetivo de brindar mayor protección y de prevenir nuevos contagios de la COVID-19 en el país.

Según el Decreto Supremo 083-2021-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se hizo una modificación del numeral 8.4 del artículo 8 del Decreto Supremo 076-2021-PCM. En consecuencia, se añade la utilización de la doble mascarilla como protección adicional al escudo facial.

El Decreto Supremo 083-2021-PCM también menciona que el Minsa, en coordinación con otras entidades componentes del sector Salud, realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados de personas afectadas por el coronavirus, y tomar medidas inmediatas de control.

El uso de doble mascarilla será obligatorio para acudir a supermercados, mercados, centros comerciales, y otros lugares en el marco del estado de emergencia por el COVID-19. (Foto: Andina)

¿DÓNDE ES OBLIGATORIO USAR DOBLE MASCARILLA?

La norma indica que desde el lunes 26 de abril será obligatorio usar doble mascarilla en: centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias.

Cabe recordar que anteriormente se obligaba a hacer uso de mascarilla y protector facial en dichos establecimientos comerciales. Sin embargo, con el nuevo decreto, a partir del 26 de abril, y en todas las regiones del Perú, solo se podrá ingresar a estos lugares con doble mascarilla y con la opción del escudo facial como elemento adicional de protección.

En caso de negarse a usar mascarilla y protector facial, el ciudadano no podrá ingresar a los establecimientos señalados por el Gobierno y será retirado.

¿DÓNDE ES OBLIGATORIO USAR MASCARILLA Y PROTECTOR FACIAL?

Mario Izquierdo, especialista en salud pública del Minsa, indicó que el escudo facial no reemplaza a la mascarilla, pero sí representa una protección adicional, especialmente para aquellas personas con factores de riesgo o que trabajan en contacto con el público. Además, imposibilita tocarse el rostro con las manos contaminadas.

En tal sentido, el especialista explicó a Andina que si una persona solo usa el protector facial (sin la mascarilla) no podrá contener los aerosoles que van a salir por arriba o por la parte de abajo del escudo facial.

El Gobierno del Perú indicó que en todos los casos es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público y el uso de protector facial para el ingreso a ciertos lugares como establecimientos comerciales (mencionados líneas arriba) y transporte público.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) recordó que los usuarios del Metro de Lima y Callao y del Metropolitano están obligados a usar la mascarilla y protector facial, tanto al interior de los trenes y buses, como dentro de todas las estaciones de estos servicios, a fin de evitar la propagación del COVID-19 y no poner en riesgo la salud de los demás.

Asimismo, exhorta a los usuarios a respetar el distanciamiento social en todo momento, ubicarse en la señalética establecida dentro de los trenes y buses, viajar con las ventanas abiertas y llevar consigo alcohol en gel o líquido para desinfectarse las manos constantemente.

¿POR QUÉ USAR DOBLE MASCARILLA?

El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó el uso de doble mascarilla para una mayor protección frente al COVID-19, que se transmite por aerosoles o gotículas respiratorias suspendidas en el aire, sobre todo en lugares cerrados y sin ventilación.

Lely Solari, infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, manifestó que si una persona se encuentra al aire libre, la transmisión por aerosol disminuye.

“Si voy a estar en la calle o en algún lugar abierto un respirador KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica y otra de tela) me va a proteger, pero si estoy en un sitio donde hay aglomeración como el transporte público o mercado, ahí sí es importante usar el protector facial ya que cumple la función de proteger los ojos”, explicó a Andina.

Sobre las mascarillas de tela, Solari afirmó que la protección que brinda este accesorio es de un 30 % o 40 %, dependiendo las características que tenga.

“Ya no son una medida preventiva suficiente para frenar el coronavirus, puesto que pueden no estar bien confeccionadas, tener agujeros y no lograr un buen ajuste”, aclaró.

En ese sentido, manifestó que se recomienda usarla encima de una mascarilla quirúrgica puesto que incrementa el nivel de protección frente al virus.