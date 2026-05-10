El avance del conteo oficial de sufragios de la votación presidencial estrechó esta noche aún más la diferencia entre los candidatos de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Se espera que a mediados de mayo se tenga resultados oficiales finales para ver quién va contra Fujimori a la segunda vuelta.

La ventaja hasta anoche, al cierre de esta edición, era de apenas 14,772 votos, en un “final de fotografía”.

Conteo oficial

De acuerdo al conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), anoche al 99.505 % de actas la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es primera con el 17.173 % de los votos válidos (2′864,334) y pasará a la segunda vuelta.

Segundo va Roberto Sánchez con un porcentaje de 11.999 % de votos (2′001,382), mientras que Rafael López Aliaga lo sigue muy de cerca con 11.911 % (1′986,610 de votos válidos), eso con 92,307 actas electorales contabilizadas, 459 para envío a los jurados electorales especiales (en evaluación por el Jurado Nacional de Elecciones) y ningún acta pendiente.

Distancia se acorta

El viernes, al 99.210 % de actas, la ventaja era de 16,698; que ayer sábado por la tarde bajó a 15,748 (al 99.349 % de actas).

Las proyecciones indican que, sea cual fuere el resultado final, la de este 2026 será la elección con menor distancia en la historia del Perú entre segundo y tercero por llegar a una segunda vuelta.

Antes, las menores distancias entre segundo y tercero fueron el 2021 de Keiko Fujimori a Rafael López Aliaga (46,419 votos) y el 2006 de Alan García a Lourdes Flores Nano (64,233 votos).

Se espera que a mediados de mayo se tenga resultados oficiales finales para ver quién va contra Fujimori a la segunda vuelta.