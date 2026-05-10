Si quieres aprovechar los fitoestrógenos de la soya, la etiqueta puede decir mucho más de lo que parece. Lo primero es revisar la lista de ingredientes: “soya”, “proteína de soya”, “harina de soya” o “extracto de soya” deberían aparecer entre los primeros puestos. Mientras más arriba estén, mayor suele ser la cantidad presente.

También se sugiere optar por productos poco procesados, como tofu o bebida de soya simple, y evitar opciones con demasiados aditivos, azúcares añadidos o saborizantes. Otro punto útil es buscar si el envase menciona isoflavonas, los principales fitoestrógenos de la soya. No todas las marcas lo indican, pero cuando aparece, aporta una referencia más clara.

El contenido de proteína también orienta, los productos con más proteína de soya suelen aportar más fitoestrógenos. Y hay un detalle extra que suma: la soya fermentada, como el tempeh, puede favorecer una mejor absorción.

Menos marketing y más lectura de etiquetas. Ahí suele estar el verdadero cambio.