No solo prohibida quedará la circulación de dos personas en una misma motocicleta, sino que a partir del martes se aplicarán sanciones más severas para quienes no acaten esta medida con la que el gobierno de José Jerí busca reducir los ataques extorsivos y el sicariato.

Tal como anunció el mandatario, ayer a través de un decreto supremo se estableció como infracción “muy grave” el incumplimiento de las restricciones de tránsito establecidas durante el estado de emergencia, como aquella que impide a la circulación de motos con dos ocupantes.

La norma establece una multa de 660 soles (12 % de una UIT) y la acumulación de 50 puntos en su brevete para quienes cometan esta infracción por primera vez. En cambio, aquellos que sean reincidentes deberán pagar 1320 soles (24 % de una UIT) y acumularán 60 puntos.

“Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza económica, en principio, y con ello demostrar el principio de autoridad”, señaló el mandatario. “Ya no hay excusas”, agregó, por lo que la Policía Nacional del Perú deberá realizar operativos de fiscalización.

RECHAZO. El presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, José Luis Huamán, rechazó la medida, a la que calificó de “populista” pues, según dijo, durante los estados de emergencia se han logrado muy pocas capturas de conductores vinculados a ilícitos.

Sostuvo que miles de personas se verán afectadas por esta norma, por lo que han enviado un oficio al presidente a fin de ser atendidos. “Vamos a salir a las calles”, refirió, tras detallar que interpondrán una acción legal en contra de esta disposición.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, consideró que medidas como la prohibición de dos en moto “es por el bien de las grandes mayoría”, por lo que es “necesario acatarlas”.

Para el exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, esta medida no tendrá un impacto real en la lucha contra el crimen debido a la limitada capacidad operativa de la Policía. También consideró que la emergencia ha sido un fracaso por la falta de planificación.

OJO AL DATO. “La segunda vez que (cometes infracción) te quedas sin brevete”, dijo el ministro de Transportes, pero la norma no precisa.