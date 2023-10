Francis Calderón es un joven empresario dedicado a la elaboración y venta de turrones. Este negocio nunca le fue ajeno. Su abuelo fue Joel Calderón, propietario de la marca de turrones Joel y su padre es el dueño de la marca Calderón.

Hace 5 años Francis decidió seguir con esta tradición familiar turronera de forma independiente y abrió su propia empresa. Así nació Dulce Comienzo.

FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ

¿Cómo surge la idea de hacer este negocio?

Hace cinco años decidí darle un nuevo comienzo a mi vida. Así surge la marca Dulce Comienzo. Dulce por el turrón y comienzo porque empecé una nueva etapa de mi vida al cambiar de creencia religiosa. Yo también sé preparar turrones, pero ahora me dedico a gerenciar mi empresa.

¿Hay variedad en tus turrones?

Sí. Tenemos cuatro sabores: el tradicional con caramelo y grageas, el de ajonjolí que es menos dulce que el típico turrón, el de cacao y el de algarrobina. Los vendemos en nuestros locales de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima.

¿Qué diferencia a tus turrones de otros que elabora la competencia?

En la preparación hemos encontrado un punto en que nuestro turrón no sea empalagoso. Además, la masa tiene buena consistencia, cuando se corta no se desmorona. Por último, la gente compra nuestro producto para hacer negocio.

FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ

¿Tu negocio es rentable todo el año?

Sí. Tenemos campañas a lo largo del año. Una es del Día de la Madre. Para esa fecha les ponemos a nuestros turrones una caja rosada con corazones. Para el Día del Padre ponemos una caja con corbata y bigotes. Para Fiestas Patrias usamos cajas blancas y rojas. En diciembre ponemos una caja navideña. Con las cajas temáticas el público responde y las ventas suben.

Con la venta de tus turrones se genera una cadena de negocios...

Sí. Nuestros clientes nos compran a precio de fábrica y revenden, ganan S/5 o S/10 por unidad. Les estamos dando un mini negocio y así tienen ingresos. A mí me gusta eso. Yo gano porque les vendo y ellos ganan porque revenden el turrón. A mucha gente que se quedó sin trabajo en la pandemia les sirvió como un respiro para sus economías. Hubo gente que me dio las gracias. Me decían: “por tus turrones he podido comer”.

FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ

FICHA BIOGRÁFICA

Me llamo: Francis Calderón Rojas.

Tengo: 36 años.

Estudié: Administración de empresas.

Centro de Estudios: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Una frase que me gusta: “La palabra de Dios es más dulce que la miel”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Que se preparen, se capaciten y sean perseverantes”.

Busque mi emprendimiento en Instagram: @dulcecomienzo.peru y en Facebook: Dulce Comienzo.