Más de 20 mil unidades de transporte público no circularán hoy en Lima y el Callao pues sus conductores acatarán un paro como medida de protesta contra la ola de extorsiones que los afecta y ha dejado a varios de sus colegas asesinados por organizaciones criminales.

Este violento escenario con el que lidian a diario los transportistas es para el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, consecuencia de la falta de un plan de seguridad por parte del gobierno de Dina Boluarte.

Pérez Rocha explicó a OJO que este documento donde se formulan medidas para frenar delitos como la extorsión debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), presidido por el premier Gustavo Adrianzén; pero no ha cumplido con dicha función.

“Esto lamentablemente ha traído el aumento de la delincuencia y el no trabajo de los consejos de seguridad regionales, provinciales y distritales”, refirió.

DEFICIENCIAS. A esto, dijo, se suma la carencia de personal y tecnología en la Policía, lo cual no permite hacerle frente a las más de dos mil bandas criminales dedicadas a la extorsión que operarían en el país.

“Este delito está en aumento y es indetenible porque falta personal calificado y tecnología (como instrumentos de geolocalización)”, señaló.

Además, cuestionó las medidas tomadas hasta ahora para enfrentar el crimen. “Primero, hemos tenido estados de emergencias que no se cumplen, han sido un fracaso; y, segundo, no se han detenido a dirigentes de organizaciones criminales (...). Ese famoso Cuarto de Guerra no te dice la verdad”, anotó.

BLANCO. Los transportistas del Callao, que ayer realizaron una protesta tras recientes atentados contra choferes en la avenida Venezuela, en San Miguel, también criticaron la desidia del gobierno y señalaron que con el paro buscan acciones efectivas.

“Los delincuentes han agarrado terreno porque las autoridades no hacen nada”, dijo un chofer.

También denunciaron que bandas criminales “sortean placas” para atacar a las unidades y, de esa forma, infundir miedo.

OJO AL DATO. La Dirección Regional de Educación tanto de Lima como del Callao dispusieron clases remotas en los colegios por el paro.

50 mil efectivos policiales faltan en el país para luchar contra el crimen, estimó Pérez Rocha.