Beto Ortiz presentó esta noche en su programa unos audios reveladores de Edwar Quiroga Vargas, socio estratégico de Antauro Humala y fundador del movimiento islámico del Perú. Él sería una persona cercana al partido político Perú Libre y conocería muy de cerca a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.

“Están pulseando si hay movilizaciones o no, cómo va hacer la reacción de la gente, las actas impugnadas, el JNE aún no se han pronunciado. Allí está la jugada. Acá se ha movido fuerte billete. Pedro ahora tiene deuda con los contratistas de Cerrón. Pequeños, medianos, en cada región han estado negociando, han recibido dinero a nombre de la campaña”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, es que Quiroga Vargas- quien calificó de “hermano de lucha” a Pedro Castillo- asegura que con esta polémica de las actas impugnadas, va a aprovechar la oportunidad de realizar un “proceso revolucionario”.

“A mi me da igual si él (Pedro Castillo) me sigue fallando, porque no está ganando al 100%, está divido el país (...) La cuestión es que se vuelve el poder a los originarios y eso satisfacerá mi alma, mi espíritu revolucionario. Hay favores económicos, políticos. Si se voltea la torta para Keiko, allí si rápidamente me muevo, estoy esperando y la gente está lista, va ser muy violento”, manifestó.

“Yo no soy Cerrón, Pedro Castillo, esos no tienen hue***, igual me voy a levantar porque es una oportunidad para un proceso revolucionario. Es el momento, es mi gran oportunidad. Yo si no voy a pedir meter a la cárcel, yo agarro machete y le corto el cuello”, finalizó.

