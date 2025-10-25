Una encuesta realizada por Ipsos reveló que el 70% de los peruanos rechaza el encierro de las gallinas en jaula, mientras que otro 13% aprueba esta práctica.

Así, el estudio, desarrollado para Compromiso Verde, detalló que el 60% de los consumidores en el país exige que los supermercados informen con suma claridad sobre el origen de los huevos que ofrecen al público provienen de gallinas enjauladas.

Otro 58% de los encuestados refirió que los grandes supermercados, cadenas hoteleras y demás restaurantes tienen una importante responsabilidad para contrarrestar estas malas prácticas.

Solo en Lima, el 66 % de las personas demanda a las grandes empresas a dejar el maltrato a las gallinas.

Tres de cada cuatro ciudadanos, es decir el 75% de personas encuestadas, respaldó que se apliquen etiquetados en los productos para corroborar si fueron elaborados con sufrimiento animal.

Dicha medida ya se aplica en países con mayor transparencia alimentaria.

En tanto, el 55% de los peruanos asegura que dejaría de acudir a un restaurante o centro de comida que no asuma el compromiso de usar huevos de gallinas libres de jaulas.

A modo de explicación, Sandra Lopes, directora ejecutiva de Compromiso Verde, indicó que la sociedad peruana no quiere crueldad en su comida y que se está pidiendo información clara y compromisos reales sobre el bienestar animal.