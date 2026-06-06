Muchas mujeres empiezan a notar más cabello en la ducha, el cepillo o la almohada durante la perimenopausia. Aunque las hormonas participan, uno de los factores que más se pasa por alto es el hierro.El folículo piloso, la estructura donde nace el cabello, tiene una actividad muy alta y necesita suficiente oxígeno y energía para mantener el crecimiento.

El hierro participa justamente en ese proceso. Cuando las reservas bajan, el cabello puede entrar antes de tiempo en fase de caída y crecer más fino o débil.

El riesgo aumenta en perimenopausia porque muchas mujeres todavía menstrúan, pero con sangrados más abundantes o irregulares debido a los cambios hormonales. Por eso, en mujeres con caída persistente no basta revisar si hay anemia. La ferritina, que se mide en sangre, refleja las reservas de hierro y puede aportar información importante.