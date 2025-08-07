Como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó una propuesta única y familiar: “El Circo del Cuy Mágico”, una experiencia que combina entretenimiento, identidad peruana y hábitos de ahorro, todo pensado especialmente para sus clientes y sus familias.

Detrás del espectáculo está la colaboración del reconocido artista César Aedo, figura clave en el circo nacional y promotor del arte y la cultura peruana. Gracias a esta alianza, se logró montar una serie de funciones llenas de acrobacias, malabares y coloridas presentaciones inspiradas en las tradiciones del país y que segurirán exhibiéndose al público hasta este 15 de agosto.

“El objetivo es celebrar Fiestas Patrias conectando con un espectáculo que celebra la peruanidad. Es un show, en cada acto se refleja el orgullo de ser peruanos y llevando una enseñanza y mensaje de educación financiera. Es lo que queremos como banco regalar a nuestros clientes. (...) No solo es tener alguna promoción o vender algún producto, sino fomentar el ahorro, que es uno de los mensajes más importantes que tenemos en nuestras plataformas de educación financiera y llevarlo a cabo a través de esta experiencia como la del circuo es justamente una de las claves que hemos visto a lo largo de todas las iniciativas”, señaló a OJO Lía Da Silva, Gerente de Comunicación Externa del BCP.

“Hemos tenido la oportunidad de trabajar con un gran maestro artista como César Aedo que ha contribuido grandemente en el guión. El cuy mágico es adorado por todo el mundo. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de llevarlo a distintas activaciones, el público conecta mucho con este personaje. Anteriormente, lo probamos en una pequeña activación, el año pasado, y allí se pudo apreciar que había gran expectativa del público. Por ello, esta vez dijimos vamos a mezclar Fiestas Patrias con Educación Financiera y cómo podemos invitar a nuestros clientes a través del producto más masivo que tenemos que son las cuentas de ahorro”, detalló.

Entretenimiento con propósito: ahorro y educación financiera

Más allá del espectáculo, “El Circo del Cuy Mágico” tiene un objetivo claro: fomentar el ahorro y la educación financiera de una manera cercana y didáctica. A través de una feria interactiva y 28 funciones, el BCP busca motivar a las familias a construir hábitos financieros saludables, y al mismo tiempo, disfrutar de un momento especial juntos.

Los asistentes también tienen la oportunidad de participar por cinco premios de S/100,000 y otros sorteos de efectivo durante las funciones.

“Es la primera vez que hacemos una activación de este tipo. Nunca imaginamos mezclar el mundo bancario con un circo, pero lo hicimos pensando en cómo conectar mejor con nuestros clientes”, explicó Silva.

“Habrá sido un proceso de dos meses para tener un guion super afinado con el que nos sintamos conformes. Hay talento nacional e internacional para llevar a cabo este show. El Cuy Mágico es un símbolo de peruanidad, el cual, hace 10 años, su imagen fue lanzada especialmente para un público pyme, pero la sorpresa fue que conectamos también con la mayoría de clientes sin importar el segmento al que pertenecía. Año a año, el Cuy Mágico ha ido construyendo esta imagen de peruanidad que ayuda a poder rescatar estos valores dentro de la educación financiera que te ayuda a desarrollar cualquiera sea el plan que tengas. En el show, tenemos también a un Ekeko como personaje y símbolo de la peruanidad.

¿Cómo participar en los sorteos?

Los interesados pueden participar simplemente aumentando sus ahorros en cuentas BCP o Wardaditos. Por cada S/100 adicionales depositados entre el 1 de julio y el 15 de agosto, obtienen opciones para ganar entradas al evento y acceder a los sorteos de dinero en efectivo. El registro se realiza en www.viabcp.com/promos-ahorros-bcp.

¿Dónde y cuándo?

El espectáculo se lleva a cabo del 24 de julio al 10 de agosto en la Carpa Blanca de la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza, en Lima. Además del show, hay juegos y actividades familiares en una feria interactiva, donde los asistentes pueden ganar puntos y canjearlos por productos exclusivos del evento.

En cada función, también se sortearán premios de S/1,000 entre los asistentes.