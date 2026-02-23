En peligro permanecen la sierra y costa norte del Perú debido a que continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, entre mañana y el miércoles, advirtió el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En base a la alerta dada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), detalló que las regiones afectadas serán Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Además, se prevé la activación de quebradas en varias provincias.

“Se activan las precipitaciones en todos los valles de la costa central y sur. Dado el calentamiento del mar, se están formando también precipitaciones en las quebradas o en las cuencas medias de estos valles. Esto generalmente trae problemas de huaicos o deslizamientos como hemos visto repetidas veces esta semana”, explicó Abraham Levy, el “Hombre del tiempo”.

FENÓMENO. Mientras las lluvias no dan tregua y están generando destrozos como en Arequipa, donde ayer la torrentera Chullo volvió a inundar viviendas, lo que se avecina es preocupante debido al fenómeno El Niño, que se iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre de este año, de acuerdo a la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

En el Perú, hay 30,602 centros poblados en “riesgo muy alto” de verse afectados por deslizamientos, huaicos y otros tipos de movimientos en masa. Esto implica a un total de 1′673,594 personas y 791,705 viviendas.

Así lo estima el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) en su informe “Escenario de riesgo por lluvias para el periodo febrero-abril 2026”.

Además, alerta que también 3298 centros poblados están expuestos a un riesgo muy alto ante inundaciones, que podría afectar a 1’399,797 personas.

OJO AL DATO. En Arequipa, videos de pobladores mostraron cómo quedaron las casas en zonas residenciales ante las fuertes lluvias.