Ocho años de vida pastoral, amistades y trabajo junto a la comunidad chiclayana dejaron una huella que el tiempo no borró. Robert Prevost se despidió de la diócesis en 2023, pero nunca dejó de estar vinculado a esta tierra. Ayer regresó como papa León XIV y volvió a encontrarse con una ciudad que lo recuerda con amor y que, desde hace mucho, lo siente como uno de los suyos.

Los abrazos con antiguos compañeros, los niños que le entregaron flores y los gritos de “¡El papa es chiclayano!” marcaron su llegada.

Miles de familias esperaron su paso bajo el intenso sol y más de 600 mil fieles se congregaron en las Pampas de Pimentel para participar en la misa que el pontífice celebró en la tierra donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

EL REENCUENTRO. León XIV partió de Lima por la mañana, luego de saludar a los fieles congregados en los exteriores de la Nunciatura Apostólica.

Antes de despegar, el capitán del vuelo le dedicó unas palabras: “Gracias por volver a casa”, en alusión a sus años de servicio en el Perú y a su vínculo con Lambayeque.

El avión aterrizó a las 9:16 de la mañana en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, donde dos niños le entregaron flores amarillas y lo esperaban autoridades y representantes de la Iglesia.

El pontífice saludó al actual obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, y protagonizó emotivos abrazos con sacerdotes y religiosas con quienes compartió su labor pastoral. La recepción incluyó música y una marinera norteña, además del saludo a escolares de los colegios Santo Toribio de Mogrovejo y Agustino.

A lo largo del recorrido hacia Pimentel, familias enteras ocuparon las calles para verlo pasar. Niños, adultos mayores y jóvenes levantaron banderas, carteles y teléfonos; algunos incluso se subieron a los árboles para conseguir una mejor vista.

También llegaron peregrinos desde distintas regiones del país y de Ecuador. La espera estuvo marcada por el calor: los bomberos rociaron agua sobre los asistentes y algunos fieles necesitaron atención médica.

“QUÉ ALEGRÍA VOLVER”. Cerca de las 10:40 de la mañana, León XIV llegó a las Pampas de Pimentel y subió al papamóvil para recorrer la explanada y saludar a los más de 600 mil fieles, que lo aguardaban para escuchar la santa misa.

La multitud lo recibió con aplausos y cánticos antes de que se dirigiera al altar para presidir la misa, que comenzó cerca las 11 de la mañana. Sus primeras palabras estuvieron dedicadas a la ciudad: “Queridos hermanos y hermanas, ¡qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí poder estar de nuevo con ustedes”.

Agradeció las muestras de cariño, el apoyo y, especialmente, las oraciones por su salud. También recordó cuánto habían significado los fieles para su vida y su ministerio episcopal: “Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida”.

Durante la homilía, el pontífice se refirió a la responsabilidad de los bautizados en la difusión del Evangelio. “Ningún bautizado puede ser indiferente a la tarea de la evangelización, porque esta constituye la misión esencial de la Iglesia, su vocación más profunda y su razón de ser”, señaló.

Además, recordó las enseñanzas del papa Francisco y sostuvo que el anuncio cristiano debe fundamentarse en la fe y en el amor de Dios. Al finalizar la celebración, los fieles corearon “¡Esta es la casa del papa!”, mientras el pontífice se detenía ante una imagen de la Virgen al son del Ave María.

SABORES DE CASA. Después de la misa, el papa se trasladó a la sede del Obispado de Chiclayo, donde compartió un almuerzo con obispos y antiguos colaboradores.

La comida incluyó cebiche y cabrito a la norteña, dos platos representativos de la gastronomía lambayecana. Durante sus años en la ciudad, Prevost también acostumbraba visitar el restaurante Trébol, donde disfrutaba del frito chiclayano.

Por la tarde, León XIV llegó al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde cumplió una actividad con representantes de la Iglesia local y entregó una rosa de oro a la Virgen.

Luego se dirigió a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución con la que mantiene un vínculo desde su etapa como obispo y gran canciller. Los estudiantes lo recibieron con aplausos y una ovación: “¡Esta es la juventud del papa!”. Durante el encuentro, el pontífice dirigió un mensaje a los jóvenes y los bendijo.

A las 7 de la noche, se retiró del encuentro juvenil para mantener una cena, en la misma universidad, con los sacerdotes de la diócesis que encabezó durante ocho años.