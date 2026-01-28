Para soportar las altas temperaturas que se registran en los distritos de Lima y Callao, cercanas a los 32 °C, muchos ciudadanos tratan de refrescarse a través del consumo de cremoladas, raspadillas y chupetas para aliviar la sensación de calor.

Por eso, la demanda de estos aperitivos que llevan hielo está en aumento. Así lo confirma Jessica Vásquez, quien durante un día de fin de semana llega a vender hasta mil cremoladas en su puesto conocido en “La Esquina de las Cremoladas de Jessica”, en el Callao.

“Tenemos hasta 36 sabores y últimamente hemos sacado cremolada de pisco sour, maracuyá sour y guanábana sour, pero tenemos de todo como sublime, vainilla, menta, lúcuma”, refirió a OJO tras precisar que sus precios van desde los cinco soles y vende hasta la porción de un litro.

Además de cremoladas, los marcianos o chupetes también son muy demandados, lo que se evidencia en la gran cantidad de viviendas que lucen carteles anunciando la venta de este producto.

CUIDADO. Ante esta preferencia de la población, la nutricionista Giuliana Saldarriaga, del Portal Salud en Casa, advirtió que tienen un mayor aporte calórico, por lo que se debe moderar su consumo. “Si nosotros nos excedemos en el consumo de azúcar va a provocarnos mayor sed porque se eleva la glucosa en sangre”, sostuvo.

Agregó que en esta temporada la hidratación con agua es sumamente importante, así como de alimentos que contengan mayor cantidad de agua, como el pepino, la lechuga, el apio, el tomate, el pimiento, la sandía, el melón, la papaya y el kiwi.

OJO AL DATO. Los puestos de raspadillas también abundan sobre todo están en lugares cerca al mar. Hay de todos los sabores.