La jornada electoral de hoy 12 de abril se ha visto opacada por la demora en la instalación de mesas en colegios de Lima, debido a la falta de material electoral.

En la sede del Colegio Médico del Perú, en Miraflores, también se registraron retrasos, lo que viene generando incomodidad entre los electores. “¡Queremos votar, queremos votar!”, expresaban quienes esperaban cumplir con su deber.

Se reporta la falta de llegada de material electoral principalmente en los distritos de Miraflores, San Borja y Comas. “Van a ser las 10 de la mañana y no abren todavía. Es una burla”, señaló un elector en Surco que esperaba desde muy temprano emitir su voto.

En el colegio Champagnat, donde votan 11,860 electores, el material llegó casi a las 8, pero después de las 9 aún no se completaba su distribución. En la Universidad Ricardo Palma también hubo el mismo problema.

En las inmediaciones de la institución educativa Sasakawa, en Villa El Salvador, decenas de ciudadanos forman colas de hasta cinco cuadras soportando las altas temperaturas.

“Van a ser 11 de la mañana y nada. No solo soy yo. Hay miles de personas que tienen que trabajar”, sostuvo un afectado.