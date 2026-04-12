Más de 27 millones de peruanos acudirán hoy a las urnas en las Elecciones Generales 2026, en una jornada considerada una de las más complejas de los últimos años. El proceso marcará el rumbo político del país en medio de gran expectativa.

Hoy eligen presidente, senadores, diputados y parlamentarios andinos, en una votación que reúne a más de 30 organizaciones políticas. La decisión de los ciudadanos definirá a las principales autoridades nacionales.

Los locales de votación abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 5 de la tarde, según lo establecido por la ONPE. Se recomienda acudir temprano para evitar aglomeraciones.

Para esta jornada se han habilitado cerca de 100 mil mesas de sufragio en todo el país y en el extranjero. Además, los miembros de mesa deberán presentarse desde las 6:00 a. m. para garantizar la instalación oportuna.

Uno de los aspectos más destacados es que más de 2 millones 500 mil jóvenes votarán por primera vez. De acuerdo con el RENIEC, este grupo tiene entre 18 y 22 años y representa una parte importante del padrón.

La cédula de votación será la más extensa en la historia electoral peruana, con cinco columnas para elegir autoridades. Cada columna corresponde a una elección distinta, lo que permite el llamado voto cruzado.

Debido a su tamaño, los electores dispondrán de entre un minuto y medio y dos minutos para votar. Las autoridades recomiendan marcar correctamente con una cruz o aspa dentro del recuadro para evitar votos nulos.

Asimismo, los ciudadanos pueden llevar apuntes personales para no equivocarse al momento de marcar sus opciones. Esta práctica es válida y ayuda a agilizar el proceso dentro de la cabina.

Se ha dispuesto también la implementación de filas preferenciales para adultos mayores, gestantes y personas con niños. Estas filas serán atendidas de manera alternada con las generales para facilitar la votación.

En paralelo, la Contraloría General de la República supervisa el traslado del material electoral desde los almacenes hacia más de 2,200 locales de votación. Se verifica que todo el proceso cumpla con las normas establecidas.

Además, la Policía Nacional del Perú ejecuta operativos para hacer cumplir la “Ley Seca”, mientras observadores internacionales, como los de la Unión Europea, monitorean la transparencia. Como recomendación final, los abuelitos sugieren acudir temprano, votar con calma y revisar bien la cédula para evitar errores.