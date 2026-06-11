La selección peruana no está presente en la Copa Mundial 2026, que arranca hoy, pero los hinchas del fútbol en el Perú viven con pasión esta fiesta deportiva, lo que se ve reflejado en la demanda de televisores, camisetas, álbumes y figuritas, y otros productos relacionados a este torneo internacional.

Debido a que la mayoría de ciudadanos verán los partidos en sus casas, se ha incrementado la venta de televisores de 65 pulgadas a más, con gran formato y sistema de sonido ya que buscan transformar sus salas en un tribuna, según Mercado Libre. También han salido bastantes proyectores.

Las camisetas de las selecciones favoritas para ser campeonas del mundo y los polos que tienen como estampados a figuras de este evento como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también han presentado ventas positivas en el emporio comercial de Gamarra. Los comerciantes señalaron que también han llevado banderolas y banderines.

La fiebre del Mundial también disparó la venta de álbumes y figuritas Panini, y la emoción por llenarlo es tal que este domingo 14 de junio el Instituto Peruano del Deporte (IPD) realizará un intercambio de figuritas del álbum oficial del Mundial 2026 en el estadio Nacional.

COMIDA. Dado que la comida es el complemento perfecto para cualquier ocasión especial, incluido el Mundial, de acuerdo a Mercado Libre también se reportó una demanda importante de parrillas y cajas chinas, así como de sets de vasos cerveceros.

Por otro lado, Rappi prevé que los peruanos hagan hasta 120 mil pedidos por partido a nivel nacional. Durante los 90 minutos de juego, detalló, son cinco las categorías de mayor preferencia: hamburguesas, pizzas, pollo a la brasa, pollo crujiente y postres.

También aprovecharán esta coyuntura los restaurantes y bares, que están aplicando diversas estrategias como promociones y descuentos para que los aficionados vean el partido en sus locales, en grandes pantallas, y consuman sus bebidas y alimentos.

OJO AL DATO. Según Airbnb, peruanos en familia han viajado a Estados Unidos y México para asistir al Mundial según las búsquedas realizadas.