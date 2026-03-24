Para aprovechar los feriados por Semana Santa, que serán el jueves 2 y viernes 3 de abril, familias, parejas y amigos viajarán a diversos destinos del país. Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, en estas fechas se movilizarían 1.9 millones de viajeros, lo que impactará positivamente en la economía nacional y ayudará a dinamizar el turismo.

Ante estas escapadas, sostuvo que su sector viene coordinando con el Ministerio del Interior una estrategia que permita mayor presencia de efectivos policiales en las diversas regiones del país, a fin de reforzar la seguridad en los diferentes destinos turísticos. “Esto va a permitir que haya mucha más seguridad tanto para el turismo receptivo e interno”, refirió.

Reyes también dijo que están impulsando la oferta turística en el Perú al promover turismo de reuniones, turismo religioso, de naturaleza y de aventura.

DESTINOS. Entre los destinos preferidos para pasar estos días feriados figuran regiones con balnearios. No obstante, según la Cámara de Comercio de Lima, la demanda de casas de playas en el norte del país se está viendo afectada por el fenómeno El Niño Costero en curso.

La presidente del Sector Bienes Raíces del Gremio de Servicios, Lucy Mier y Terán, estimó que las reservas en estas zonas del país, que abarcan balnearios como Máncora, Vichayito, Los Órganos, y Punta Sal, registrarían una caída hasta de 30 %, debido al temor a las lluvias o problemas de acceso por carretera.

En tanto, habrá un crecimiento en playas cercanas a Lima, como Asia, Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo. “Estas playas suelen captar a quienes buscan viajes cortos y que signifique menor riesgo logístico”, dijo.

OJO AL DATO. Durante el 2025, el Perú alcanzó 3.4 millones de turistas internacionales y se espera 4 millones de visitantes este año.