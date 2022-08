A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 8, hasta el domingo 14 de agosto, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 8

Callao (08:30 a 18:30)

A.H. SAN JUAN BOSCO AV. 14 DE FEBRERO MZ D, P.J. CIUDADELA LA CHALACA AV. 14 DE FEBRERO MZ I, J, L, M, R, AV. ARGENTINA MZ D, E, AV. ATALAYA CDRA 6, MZ L, AV. LA MONEDA MZ A, B, C, D, E, F, AV. RIMAC CDRA 3, 4, MZ E, H, Q, AV. SAN PEDRO MZ A, B, P, R, CALLE 2 DE MAYO MZ D, E, F, J, CALLE 3 MZ I, G, H, I, J, K, L, M, CALLE 8 MZ F, G, I, K, CALLE NAUTA CDRAS 1, 2, MZ F, I, L, CALLE OXAPAMPA CDRAS 1, 2, MZ I, J, K, Q, CALLE PUCALLPA CDRAS 2, 3, MZ F, G, CALLE VILLA RICA CDRAS 1, 2, CALLE YURIMAGUAS CDRAS 3, 4, MZ N, O, Q, PASAJE 20 DE AGOSTO MZ R, PASAJE BUENAVISTA CDRA 1, PASAJE LAS ROSAS MZ K, L, PASAJE SAN AGUSTIN MZ B, C, F, G, P, R.

Los Olivos (09:30 a 13:30)

URB. TUPAC AMARU ALAMEDA 1 CDRA 1, MZ F, G, AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI CDRA 6, CALLE 12 CDRA 1, CALLE 13 CDRAS, 1, 2, CALLE 15 CDRAS 1, 2, MZ H, CALLE 18 CDRA 1, MZ H, H10, JR. HUAYTAPAMPA CDRA 1, JR. PALLCAMARCA CDRAS 1, 2, JR. PAMPACANCHA CDRAS 1, 2, 3, JR. TUNGASUCA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, MZ D F, H, I10.

Puente Piedra (09:30 a 18:00)

CENTRO POBLADO ZAPALLAL AV. JUANA DE ARCO CDRAS 2, 4, MZ C, C2, M, M4, CALLE 2 MZ B, C, E, CALLE JOSE DAVILA CDRA 1 MZ F, JR. ZAPALLAL CDRA 5, MZ I1, S, S1.

San Miguel (09:00 a 13:00)

URB. ORBEA AV. BRASIL CDRAS 34, 35, JR. LIBERTAD CDRA 8, JR. SAN MARTIN CDRAS 1, 2, 3, 7, 9, JR. TARAPACA CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRAS 1, 8.

Martes 9

Jesús María (08:00 a 18:00)

AV. CAYETANO HEREDIA CDRA 6, AV. GIUSEPPE GARIBALDI CDRAS 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRAS 6, 7, 19, CALLE OCTAVIO BERNAL CDRAS 2, 5, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRAS 5, 6, JR. HUASCAR CDRAS 18, 19, 20, JR. HUIRACOCHA CDRAS 18, 19, JR, INCA RIPAC CDRA2.

Ancón (10:30 a 17:30)

INDUSTRIAL ACOMPIA CALLE LOS AMPERIOS MZ F, G1, CALLE LOS CICLOS MZ D3, E, E1, F, CALLE LOS MODULOS MZ F1, CALLE VISCOSIMETROS MZ E, F, F1.

Huaral (08:30 a 17:30)

CARRETERA ALBERTO FUJIMORI KM 2,5 ALTURA DEL SECTOR LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE HUARAL.

Miércoles 10

Callao (08:00 a 18:00)

URB. INDUSTRIAL FUNDO OQUENDO AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ A, AV. CENTENARIO MZ A, URB. SANTA BEATRIZ AV. LAS VEGAS MZ B, D, E, F, M, S, T, U, AV. PLAYA OQUENDO MZ H, L, M, N, CALLE LAS BRISAS MZ A, H, CALLE LAS GARZAS MZ A, M, N, U, CALLE LOS CEDROS MZ Y, N, Ñ, O, T, U, Z, CALLE LOS LIRIOS MZ F, G, H, CALLE LOS MINERALES MZ A, B, C, D, E, F, L, PASAJE 1 MZ N, Ñ, U, PASAJE 2 MZ A, O, P, S, T, PASAJE 3 MZ S, T, PASAJE 5 MZ P, Q, PASAJE 6 MZ R, S, PASAJE 7 MZ Q, PASAJE LAS ROSAS MZ B, C, PASJE LOS BOSQUES MZ G, L, PASAJE LOS CANTOS MZ G, L, M, U, PASAJE LOS CIPRECES MZ A, PASAJE LOS JAZMINEZ MZ D, E, PASAJE LOS PINOS MZ A, B, N, Ñ, PASAJE LOS PORTALES MZ E, F, G, PASAJE UNION MZ C, D.

Comas (09:30 a 18:00)

P.J. COLLIQUE AV. FRANCISCO DE ZELA CDRA 1, MZ B, C, AV. JULIO C. TELLO CDRA 6, AV. REVOLUCION CDRAS 26, 27, 28, 29, 31, MZ C, I, X, X3, AV. SANTA ROSA CDRA 1, MZ B, E, E3, JR. 9 DE OCTUBRE CDRA 1, JR. ANCASH CDRAS 1, 2, 4, MZ C3, K2, M2, JR. AREQUIPA CDRAS 2, 20, 80, JR. CAHUIDE CDRA 1, MZ E2, JR. CAJAMARCA CDRAS, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, MZ A, B, B3, M2 Y2, Z2, JR. CESAR VALLEJO CDRA 12, MZ U, U1, U3, JR. CIRO ALEGRIA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ A3, C, C3, D, D3, F3, H3, Y2, Z2, JR. CUSCO CDRA 2, JR. HUSARES DE JUNIN CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ A, E, E2, E3, L, L3, N3, JR. JORGE CHAVEZ CDRAS 1, 2, JR. JULIO C. TELLO CDRA 1, JR. LAS AMERICAS CDRA 1, JR. LIBERTAD CDRA 1, MZ C, JR. LIMA CDRAS 1, 2, 3, MZ A, A4, C, C1, D3, F3, G3, M3, N3, JR. LORETO CDRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11, MZ A, B, H2, I2, L, O2, JR. LOS CLAVELES CDRA 1, JR. MARIANO MELGAR CDRA 1, 2, JR. PEDRO RUIZ GALLO MZ C, JR. PIURA CDRAS 1, 4, MZ M2, PASAJE HERMANOS TOLEDO CDRA 1 MZ C, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS CALLE 1 MZ A, D, E, A.H. LAS PRIMAVERAS CALLE A MZ A, B, C, D, E, F, PASAJE D, MZ C, D, E, F, A.H. VILLA DE JESUS CALLE LOS CLAVELES MZ C, D, H, J, M, N, CALLE RICARDO PALMA MZ A, B, G, I, J, PASAJE LOS DURAZNOS MZ G, H, PASAJE LOS GERANIOS MZ E, O, PASEJA LOS OLIVAS MZ E, F, PASAJE LOS ROSALES MZ F, K, A.H. CRISTO REY MZ E, F, I, C, PASAJE CORAZON DE JESUS MZ B, C, D, A.H. NUEVA GENERACIÓN MZ D, E, F, G, H, JR. JORGE CHAVEZ MZ A, B, E, E1, JR. NUEVA GENERACIÓN MZ B, D, E, PASAJE CALLAO MZ B, C, E, A.H. 1° DE MAYO JR. 3 DE JULIO MZ A, B, D, A.H.LOS CLAVELES MZ B, G, K, K3, K5, PASAJE LOS CERROS MZ G, G4, CDRA 2, C, G3, K5, L3.

San Martín de Porres (09:30 a 17:30)

URB. VILLA LOS ANGELES MZ A, URB. LAS GARDENIAS DE OQUENDO MZ B, F, CALLE LIBERTAD MZ A, B, C, D, CALLE LOS CLAVELES MZ A, D, E, F, G, CALLE TRUJILLO MZ D, E, F, URB. EL OLIVAR DE OQUENDO AV. PACASMAYO MZ A, AV. OLIVAR DE OQUENDO MZ A, CALLE LA UNION MZ A, C, CALLE LIBERTAD MZ F, I, URB. VIÑAS DE AMERICA AV. PACASMAYO MZ C, D, E, H, CALLE LAS MARGARITAS MZ B, C, H, I, CALLE LIBERTAD MZ F, I, CALLE SOR ANA DE LOS ANGELES MZ L, URB. SAN BENITO DE PALERMO AV. PACASMAYO MZ G.

Carabayllo (09:30 a 17:30)

PROGRAMA DE VIVIENDA SANTA ANA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

Bellavista (10:00 a 16:00)

URB. TORRES DE SAN JOSE AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 51, 52, 53, PASAJE PEDRO PAULET CDRA 1, URB. SAN JOAQUIN CALLE BORDA CDRAS 1, 2, 3, CALLE HUMBERTO SPEZIANI CDRA 2, CALLE JUAN SALCEDO CDRA 1, 4, JR. GARCIA CALDERON CDRAS 2, 3, 4, JR. GARCILASO DE LA VEGA CDRA 2, JR. RICARDO PALMA SORIANO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ E. LOS OLIVOS 10:30 – 17:30 A.H. SAN MARTIN DE PORRES MZ 171, 172, 173, 184, 185, 186, 187,

Canta (10:00 a 16:00)

HUAMANTANGA CALLE CAHUIDE MZ P, CALLE LOS PURUCHUCOS MZ I, V, Q, CARRETERA HUAMANTANGA MZ P, R, Z, JR. INDEPENDENCIA MZ O, JR. MARIANO VILLEGAS CDRA 6, MZ A, J, V, W, JR. MICAELA BASTIDAS MZ N, U, V, JR. TUPAC AMARU MZ Ñ, JR. UNION MZ S, U, PASAJE JUNIN MZ S.

Jueves 11

La Perla (08:30 a 17:30)

JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 9, 10, 11, JR. ATAHUALPA CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, JR. BELISARIO SUÁREZ CDRAS. 2, 6, JR. BRASIL CDRAS. 2, 4, 5, JR. CAHUIDE CDRAS. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 11, JR. LINCOLN CDRAS. 2, 3, 4, 5, 7, JR. MIGUEL GRAU CDRA. 10, JR. MONTEVIDEO CDRAS. 1, 2, 4, 7, JR. WASHINGTON CDRA. 4, JR. ZARUMILLA CDRAS. 4, 5, 69, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 2, 3, 4, 5, CALLE WASHINGTON CDRAS. 1, 2, 8, PSJE. ANDRÉS AVELINO CÁCERES CDRA. 1, PSJE. LOS CUBANOS CDRAS. 1, 2, PSJE. PRIVADO CDRA. 7, ASENTAMIENTO HUMANO MOISÉS ALBINO TORRES MZS. A, B.

Ancón (09:30 a 16:30)

A.H. LAS ESTERAS MZS. A, F, G, H, I, J, K, Z, AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA. 5

Callao (10:00 a 16:00)

CALLE 7 CDRAS. 1, 2, CALLE B CDRAS. 1, 2, 30, CALLE FRANCISCO RETES CDRAS. S/N, 1, 2, CALLE S/N CDRA. 1, CALLE TÚPAC AMARU CDRA. 1, URB. 10 DE JUNIO MZS. A, C, D1, H, URB. LOS PILARES MZS. A, E1, AV. ÓSCAR R. BENAVIDES (EX COLONIAL) CDRAS. 30, 31. HUARAL 08:00 – 17:30 PM0605 (SUM.: 1955834 HL-05). FDO. STA. PATRICIA CERRO PRIETO.

Viernes 12

Pueblo Libre (08:30 a 18:00)

CALLE 1 CDRAS. S/N, 1, 16, CALLE 2 CDRA. 1, 16, CALLE DIEGO DE MEDINA CDRA. 1, CALLE MARTÍN A. DE MEZA CDRA. 2, CALLE DIEGO DE OVIEDO CDRAS. 1, 2, 3, CALLE NN3 CDRAS. 1, 3, 20, CALLE S/N CDRA. 16, COOP. SERV. ESPECIALES LA MARINA MZS. A, B, F, L, AV. DE LA MARINA CDRA. 16, AV. MANUEL CIPRIANO DULANTO CDRAS. 1, 2, 19, 20, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 11, 16, PSJE. LA MARINA CDRA. 1, PSJE. STA. MARÍA CDRA. 1, LOTES: 12 -15.

Callao (08:30 a 18:00)

A.H. GAMBETTA ALTA MZS. A, A6, B, B6, C, C6, D, D6, E, E2, E6, F, F6, G, G6, H, H6, I, IL, J, J6, K, K6, L, L6, M, M6, N, N1, Z, CALLE 28 DE JULIO CDRA. 2, A.H. GAMBETTA BAJA ESTE MZS. A, A5, B, C, C5, D, D5, E, E1, F, F1, F5, Z, A.H. GAMBETTA BAJA OESTE MZS. B, C, D, E, H, L, M, N, X, Y, Z, A.H. ACAPULCO MZ. E, A.H. ANDRÉS AVELINO CÁCERES MZ. A, A.H. MCAL. RAMÓN CASTILLA MZS. 20, A, B, C, C2, D, D1, D2, E, E2, F, F1, F2, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, J2, K, K1, K2, L, L1, M, M1, N, N1, P, Q, Q1, R, S, Z, CALLE AYACUCHO CDRAS. S/N, 1, 79, CALLE CUSCO CDRA. 2, CALLE JUNÍN CDRAS. 1, 2, CALLE TUMBES CDRA. 77, JR. ICA CDRA. 2, AV. CASTILLA CDRA. 77, A.H. PIEDRA LIZA TABOADA MZ. C, A.H. STA. ROSA MZS. D, E, K, URB. JORGE CHÁVEZ MZ. K, URB. POP. VALENTÍN PANIAGUA CURAZAO MZ. A, URB. STA. CRUZ MZS. A, B, C, H, J, CALLE TACNA CDRA. 2.

Rímac (09:30 a 17:30)

PSJE. MARTE CDRAS. 1, 7, PSJE. NEPTUNO CDRAS. 1, 7, PSJE. VENUS CDRAS. 1, 2, 7, AV. AMANCAES CDRAS. 7, 8, 9, AV. D. SARMIENTO CDRA. 7, AV. EL SOL CDRAS. 1, 7.

Comas (09:30 a 15:30)

A.H. FRANCISCO BOLOGNESI MZ. D, AV. INDUSTRIAL CDRA. 5, AV. GERARDO UNGER CDRA. 79, URB, PRO INDUSTRIAL MZS. C6, D6, URB. PRO 6TO SECTOR MZ. D6.

Los Olivos (10:00 a 17:00)

URB. RES. STA. ELIZA MZS. A, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ñ

Huacho (09:00 a 17:30)

CALLE HIPÓLITO UNANUE CUADRA 3, CALLE MARIANO MELGAR CUADRA 2 Y 3, PASAJE MARIANO MELGAR.

Sábado 13

Ancón (09:00 a 17:00)

URB. PARQUE INDUSTRIAL (URB. ACOMPIA) MZS. F3, Q, R, S, U

Carabayllo (09:30 a 18:00)

ASOC. VIV. VILLA STA. MARÍA MZS. A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Z, ASOC. VIV. LOS ÁLAMOS MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K1, L, ASOC. EL BOSQUE MZS. A, B, C, N, ASOC. LAS GARDENIAS MZ. B, ASOC. LIMATAMBO MZS. E, N, ASOC. LOS CEDROS MZS. A, J, K, ASOC. LOS SAUCES MZS. A, B, D, E, F, G, K, N, O, URB. STA. LUISA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, CALLE 3 CDRA. 2, CALLE 4 CDRA. 43.

Los Olivos (11:30 a 17:30)

URB. PRO MZS. G, G5, N, N5, P, S, S5, SS, SS5, TT5, U5, UU, UU5, V, V5, VV, VV5, VVC5, W5, WW, WW5, URB. PRO SECTOR K MZ. TT5, AV. LA CORDIALIDAD CDRAS. 8, 79, 80, CALLE LA CORTESÍA CDRAS. 6, 7, CALLE PERSEVERANCIA CDRA. 6, CALLE SOLIDARIDAD CDRAS. S/N, 1, 6, 7, JR. EL HEROÍSMO CDRAS. 6, 76, 79, JR. LA HONRADEZ CDRAS. 7, 8, JR. LA PRUDENCIA CDRAS. 79, 80.

Callao (08:30 a 17:30)

URB. SAN JUAN MASÍAS MZS. 0, A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, O, O1, P, S, AV. CANADÁ CDRA. 4, PSJE. PIURA CDRAS. S/N, 1, PSJE. TUMBES CDRA. 1, PSJE. PUCARÁ CDRAS. 1, 2, PSJE. CAJAMARCA CDRA. 2, AV. VIV. RES. TABOADA MZS. A, B, C, URB. AERO RESIDENCIAL MZS. A, Z, URB. ALAMEDA PORTUARIA MZS. A, B, C, D, E, E1, URB. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO MZS. A, D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L, M, Z.

Domingo 14

Lima Cercado (09:00 a 19:00)

ATRIA ENERGIA S.A.C. CALLE S/N 765

