Un año y seis meses de pena privativa de la libertad fue la condena que le dictó ayer el Poder Judicial a Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui (32), quien el último domingo acuchilló varias veces a una perrita pug llamada Dachi, en La Victoria.

Aunque la Fiscalía solo había pedido comparecencia restringida para este sujeto, quien figura con antecedentes por robo agravado y abuso sexual, tras un acuerdo de ambas partes, se determinó dicha condena por la comisión del delito de abandono y crueldad contra animales.

La jueza detalló que se estableció la pena de dos años de prisión efectiva, pero se redujo cuatro meses por el acuerdo de terminación anticipada y dos meses más por el estado de salud del imputado.

El fallo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria también dispuso el pago de S/5 mil de reparación civil, la incapacidad definitiva para la tenencia de animales domésticos y al pago de 125 días de multa correspondiente a S/3125.

Sentencia crea precedente

La activista por los derechos animales, Heidi Paiva, del Proyecto Libertad, señaló a OJO que la sentencia es histórica y deja un precedente importante a favor de sancionar a maltratadores de animales en el futuro. Esto debido a que es el primero en recibir prisión sin que haya provocado la muerte del animal.

Explicó que Santa Cruz podría haber salido libre debido a que el maltrato animal sin subsecuente muerte es penado solo con tres años de cárcel que, en la práctica, no es efectiva. No obstante, agregó, que la Fiscalía consideró los antecedentes penales de este sujeto, los cuales son un agravante

Hasta ayer, el estado de salud de Dachi era aún reservado pues permanece en el área UCI de una veterinaria de Surco, tras haber sido operada.

Ley 30407 se aplicó en menos de 10 casos

Alrededor de menos de diez personas han recibido una pena contemplada en la Ley 30407 por cometer un acto de crueldad contra un animal, estimó Paiva. Refirió que estas pocas condenas se deben a dos factores.

Primero, a que mucha gente no sabe que maltratar a un animal, incluso si no incluye golpes, es un delito; y segundo, la gran mayoría de Policías no recibe una denuncia de maltrato animal por la misma razón, desconocimiento de la ley.

“Es como un círculo vicioso, quieres denunciar, no te reciben la denuncia y los agresores quedan impunes. Y hay la sensación que yo puedo hacer lo que quiera con una mascota y quedar libre”, refirió.

OJO AL DATO. Un grupo de ciudadanos, dueños de perros de raza pug, realizó una protesta en el Campo de Marte para pedir justicia para Dachi.

