Alcida Sánchez ha gastado cerca de S/95 mil en tratamientos luego que su amiga, María Eugenia Contreras Baldión, le aplicara aceite de avión en sus glúteos en el año 2019. Reveló que el químico comprometió su músculo e incluso espalda.

“Era una amiga de años, pero ahora dice que simplemente me conoce tres años, pero la realidad no es así. Yo la consideraba como una hermana y por eso yo llego hacerme el procedimiento de la mano de ella. Ella me dijo: ‘eres delgada, que te parece si te pongo algún colágeno gel que te va a tensar y te va a reafirmar los glúteos. Yo le pregunto qué es eso y me dice que: ‘es un colágeno gel que no te va a producir nada, lo tiene mi hija, lo tengo yo, lo tiene mi tía y demás amistades con eso”, detalló la agraviada a Latina.

Según el matinal, Alcida Sánchez se realizó el procedimiento estético el 7 de junio de 2019. “Ella me dijo que me iba a poner un litro, pero como mi cuerpo no soportó, me puso medio litro. Luego de eso, ya pasado el tiempo, me dice que quedaba medio litro, que no iba a perder y que me lo ponga”.

Fue entonces que, en 2020, su amiga le aplicó el otro medio litro del supuesto colágeno. Sin embargo, luego de casi dos meses, la agraviada comenzó a presentar complicaciones como dolores, picazón, manchas, entre otros. “Ella me empieza a decir que todo eso es porque viaje, que yo tenía la culpa por no cuidarme. Yo le creí y empecé con mi curación, con mi tratamiento. Sin embargo, hace un año y medio me doy cuenta que no era eso, que ella estaba mintiéndome, engañándome”.

Debido a que su condición no mejoraba pese al tratamiento que estaba llevando con su amiga, Alcida Sánchez acudió al hospital, donde le realizaron una resonancia magnética que confirmó las sospechas de los doctores, que era que le habían aplicado aceite de avión.

“Los doctores ya sospechaban, pero con la resonancia confirman todo, que lo que tenía era por el biopolímero. Ese químico lo usan para la turbina del avión, es un químico cancerígeno que mata a la persona y que nunca vas a volver a ser lo mismo que eras antes”, comentó.

La mujer detalló que en la resonancia magnética se reveló que ella ya tenía el químico dentro de su músculo, en su espalda y que estaba a punto de entrar a sus órganos. Por lo que debió ser sometida a una operación.

De acuerdo al citado medio, era tanta la desesperación de Alcida que se contactó con sus padres, quienes residen en provincia, para pedirles ayuda. Ellos al ver la complicada situación de su hija no dudaron en vender su casa. “Entre S/90 mil a S/95 mil (he gastado)”. Su caso está a cargo de la Depincri de La Victoria.

