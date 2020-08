Gregoria Salsedo, madre de Maryorit, joven que murió en la discoteca Thomas Restobar en Los Olivos, en plena pandemia del coronavirus, lamentó la muerte de su hija, sin embargo, reconoció que fue su responsabilidad.

Para las cámaras de ATV Noticias, Gregoria Salsedo dijo: “Era muy amiguera. Eso le pasa por amiguera. Por más que uno les diga, ella se va”, respondió y añadió que ahora debe cuidar a su nieto de 9 años, mientras que el de 7 años quedará bajo responsabilidad de su padre.

Gregoria Salsedo respondió que ahora se limpia las lágrima y debe seguir adelante. “La voy a recordar como una persona alegre, siempre me decía: mamá arréglate, mamá ponte tus pestañas”.

En tanto, la tía de Maryorit contó que su sobrina le prometió que no iría a la fiesta, sin embargo no cumplió su palabra. “Me prometió que solo pondría uñas a las chicas que irían a la fiesta, pero ella no iría. Luego se enteré que era la segunda vez que iba”.

El sábado por la noche, 13 personas, entre ellas 12 mujeres y un hombre murieron asfixiados en plena intervención policial dentro de la discoteca Thomas Restobar. Muchos quisieron huir al tener requisitorias.





