La Estación Biológica Kawsay, ubicada en la región Madre de Dios, fue reconocida como Otra Medida Eficaz de Conservación Basada en Áreas (OMEC), una categoría internacional que identifica espacios que contribuyen de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad fuera de las áreas naturales protegidas.

Desde su creación en 2017, la estación protege 177 hectáreas de bosque en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, donde desarrolla investigaciones científicas, monitoreo de fauna y acciones de vigilancia para prevenir actividades ilegales.

Entre sus principales resultados destaca la recuperación de la población del mono maquisapa en el sector Río Bajo de Madre de Dios. Según la estación, entre 2014 y 2026 se registraron más de 26 nacimientos de esta especie a partir de un grupo de ocho ejemplares reintroducidos en el bosque.

Las investigaciones realizadas en Kawsay también permitieron identificar nuevas especies de insectos para la ciencia, además de impulsar estudios sobre la fauna amazónica mediante becas dirigidas a estudiantes peruanos.

Con el reconocimiento como OMEC, el área conservada por la estación pasa a formar parte del registro internacional de espacios que contribuyen a la Meta 30x30, iniciativa impulsada por la comunidad internacional que busca conservar al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas del planeta para el año 2030.

Actualmente, el Perú cuenta con 14 OMEC reconocidas, que en conjunto protegen más de 260 mil hectáreas en distintas regiones del país.