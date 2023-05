¿Qué se celebra el 7 de junio? ¿Es feriado? Hasta HOY, 30 de mayo de 2023, el Gobierno peruano aún no ha promulgado la Ley que declara feriado nacional el día 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera del Perú.

Este nuevo feriado fue aprobado por el Congreso de la República el mes pasado, pero el Poder Ejecutivo aún no promulga la Ley, por lo que NO ES OFICIAL. Según la legislación peruana, el Presidente de la República tiene 15 días hábiles para promulgar la propuesta de norma u observarla, lo cual ello no ha ocurrido a la fecha.

¿Por qué aún no es oficial el feriado de 7 de junio?

En conclusión, el nuevo feriado del miércoles 7 de junio de este 2023 aún no ha sido oficializado por el Gobierno de Dina Boluarte.

El Poder Ejecutivo tiene plazo para promulgar la norma hasta el 6 de junio, pues esta es obligatoria desde el día siguiente de su publicación. De no publicarse la norma, el trabajador tendrá la obligación de ir a un centro de labores el día 7, pues será un día ‘normal’.

¿Qué día es feriado en el mes de junio?

Al día de hoy el único feriado en junio de 2023 es el que corresponde a la festividad católica de San Pedro y San Pablo y se conmemora el 29 de junio, y se aplica tanto al sector privado como al público.

Durante este mes de junio tenemos como feriado el jueves 29 de junio y como día no laborable el día viernes 30 de junio . Esta última fecha es obligatorio para el sector público y opcional para el sector privado.

¿Cuántos feriados no laborables que hay en Perú 2023?

Para el presente 2023 restan 10 feriados:

San Pedro y San Pablo (29 de junio),

Fiestas Patrias (28 y 29 de julio),

Batalla de Junín (6 de agosto),

Santa Rosa de Lima (30 de agosto), Combate de Angamos (08 de octubre),

Todos los Santos (01 de noviembre),

Inmaculada Concepción (08 de diciembre),

Batalla de Ayacucho (9 de diciembre),

Navidad del Señor (25 de diciembre).

También se encuentran pendientes los siguientes días no laborables para el sector público para el 2023:

viernes 30 de junio,

jueves 27 de julio,

lunes 9 de octubre,

jueves 7 de diciembre,

martes 26 de diciembre.

¿Qué se celebra el día 7 de junio en Perú?

El 7 de junio de 1880 tuvo lugar la Batalla de Arica, en el marco de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Perú y a Chile, y luego de la cual el país sureño se quedó con dicha ciudad. Alfonso Ugarte, jefe de la Octava División, vio a su ejército acorralado por su par chileno y, a fin de impedir que la bandera nacional sea capturada, se lanzó por el morro de Arica.

Las actividades del 7 de junio conmemoran la determinación de los soldados peruanos que no se rindieron y que pelearon en defensa de sus ideales y del país en aquella época.

El Día de la Bandera, que se recuerda el 7 de junio, se creó el 30 de abril de 1924, mediante un decreto supremo promulgado por el entonces presidente Augusto Leguía.

