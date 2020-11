Almudena García Benavides tiene 8 años, admira a Flora Tristán, una de las fundadoras del feminismo, y es una ávida lectora. Como digna representante de la “Generación del Bicentenario”, Almu está sumamente involucrada en lo que ocurre en nuestro país y alrededor del mundo. Sus opiniones las expresa a través de “Almu_te_cuenta”, su perfil en Instagram que, hasta la fecha, cuenta con más de 11 mil seguidores; muchos ya aseguran que es la nueva revelación de las redes sociales.

Con una gran elocuencia, heredada de su madre comunicadora y padre periodista, esta pequeña aborda temas como “La crisis en el país”, “La imporportancia de las mujeres en la ciencia”, “Educación sexual para niños”, “¿Quién fue Ana Frank?”, “¿Por qué celebramos el Día del orgullo LGBT?”, entre otros. Diario OJO conversó con Almu y con su mami, María Pía Benavides, para conocer más sobre su ambicioso proyecto.

¿Quién te ayuda a mantenerte informada?

Mis papis, ya que mi mami es comunicadora y mi papá periodista. Y como a mí me encanta opinar, siempre les pregunto qué está pasando.

¿Siempre te gustaron las cámaras?

Sí, desde que era más chiquita hacía videos, como si después los fuera a colgar en YouTube. (Risas)

¿Y cómo ves lo que está ocurriendo en nuestro país?

Hemos estado pasando por fuertes crisis a lo largo del año: la del Covid-19 y la crisis de la política. Yo creo que nuestros líderes no siempre nos representan y que debemos estar informados para elegir bien. También debemos participar en política para ser el cambio que queremos ver en la sociedad.

¿Qué carrera te gustaría estudiar?

Cuando sea grande quiero ser escritora o guionista de películas. Sé que tienen una función muy parecida, pero ambas son parte de mi pasión: la escritura.

¿Qué te han comentado tus amiguitos sobre tu proyecto?

Me han dicho que están muy orgullosos de mí y que siga con mi mensaje.

Eres una súper lectora...

Sí, gracias a mi familia porque siempre los vi leer mucho. Yo aprendí de ellos y desarrollé la pasión más grande que tengo: ¡leer!

¿Qué consejo le darías a un niño que no le gusta la lectura?

Si no le gusta leer, puede empezar con cuentitos pequeños que tengan muchos dibujos. Después, puede contarle a sus papás qué libros le gustan y cuáles no, y por qué.

¿Cómo te ha ido en las clases virtuales?

Me ha ido muy bien, no me puedo quejar. Todos nos hemos adaptado, como mis profes que han hecho que todo sea más fácil.

¿Qué mensaje quieres que reciban los niños y niñas del Perú?

Que vean que la lectura me ha facilitado poder volar con la imaginación, abrir las alas de mi creatividad; los libros me lleven a ser más libre. También me gustaría invitarlos a hablar con sus papás sobre sus ideas y opiniones y, sobre todo, a ser felices con cada libro.

María Pía, ¿cómo surgió el proyecto “Almu te cuenta”?

Surgió durante la cuarentena. Almudena siempre había querido hacer videos y empezamos a pensar en algo que no solo tuvieran una función recreativa, sino también algún mensaje. Inmediatamente caímos en cuenta de que lo más adecuado sería un proyecto que promueva la lectura entre grandes y chicos.

¿Cómo eligen los temas que tocarán?

Normalmente, Almu elige un libro que ha leído recientemente y que quisiera compartir, o una fecha importante u hecho de coyuntura. Conversamos sobre los mensajes que quiere transmitir y luego ella graba los videos sola. ¡No me deja estar presente! (Risas)

¿Qué es lo que desean forjar a largo plazo?

Un espacio que demuestre que la lectura es fundamental para los niños, para formar una opinión, para ejercer su ciudadanía y para tomar decisiones bien informadas a futuro. También, demostrar que los niños tienen una voz y que esta merece ser escuchada y tomada en cuenta.

Dato

11.8K seguidores suma “Almu_te_cuenta”, perfil en Instagram de Almudena. Con el mismo nombre la encuentran en Youtube.

Marie Curie, la científica más importante de todos los tiempos; Boudica, la reina guerrera que protegió a su pueblo, y Agatha Christie, una reconocida escritora y dramaturga británica, son algunas de las mujeres que admira Almudena.