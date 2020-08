El fundador de Radio Exitosa, Higinio Capuñay, falleció este viernes producto de un ataque cardíaco. El empresario perdió la vida, según informó el periodista Nicolás Lúcar, cuando ya estaba superando el COVID-19 del que se contagió hace algunos días.

“Estoy muy dolido por esta noticia, no me lo esperaba. Él le dio voz a quienes no eran escuchados, discúlpenme unos minutos, pero estoy muy afectado por esto”, señaló Lúcar con la voz quebrada durante su programa.

Capuñay se inició en el mundo de las telecomunicaciones en 1989 cuando compró la Radio Universal de Chiclayo (Lambayeque) y empezó a especializarse en cumbia. Posteriormente, compró más señales a los largo del país y en la ciudad de Lima el 2009 con el lanzamiento de Radio Karibeña (musical), Radio La Kalle (deportes) y Radio Exitosa (noticias).

El año 1995 postuló al Congreso de la República con la agrupación de Alejandro Toledo, pero no obtuvo los votos suficientes para ser electo.

