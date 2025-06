Mientras la fiscal Gladys Torres Lobato de Pisco investiga las causas del accidente aéreo en el que murió la piloto Ashley Stacy Vargas Mendoza en el mar de Pisco, su familia le rindió un homenaje con una sentida carta de despedida.

“Hoy volar alto no sirve de nada como dicen por ahí, porque en la tierra tenías muchas personas esperando por ti. Es mentira decir que un piloto no muere, porque el dolor es real y tu partida duele”, dice parte de la misiva.

“Me duele tu partida porque vivimos de la esperanza, me duele tu partida por como se dieron las cosas, me duele tu partida porque se trató de ti”, prosigue. “Que ese dolor se convierta en fuerza y lo que esté ‘arriba, siempre arriba’ por hacer de tu memoria y tu legado inspiración para muchas personas”. “Velaremos porque tu partida no deje preguntas y se comiencen a generar respuestas para todos los que estuvimos y estaremos por ti”, culmina.

Será sepultada en La Molina

Los restos mortales de Ashley, de 24 años y natural de Leymebamba (Amazonas), serán sepultados hoy en el cementerio Jardines de la Paz de La Molina. De acuerdo a la invitación hecha por la familia será a partir de la 11 de la mañana.

Tras la necropsia en la morgue de Pisco, los restos mortales de Ashley debían ser trasladados por vuelo a Lima a la Base Aérea Las Palmas, donde las autoridades deben rendirle honores póstumos.

La familia de Ashley Vargas, a través de su abogado, José Ocampo, ha sido informada y forma parte de las diligencias, reveló el fiscal Ronald Flores. Explicó que una vez concluida la necropsia, los peritos forenses emitirán un informe.

Ashley fue dada por desaparecida el 20 de mayo cuando piloteaba un avión KT-1P, de instrucción. Sus restos fueron hallados la tarde del jueves último en el mar atrapada dentro de la aeronave, pues habría fallado el asiento de eyección.

La joven fue hallada envuelta en su paracaídas que pudo haberse abierto por el impacto del accidente o que Ashley habría intentado abrirlo al detectar una falla en la aeronave, hecho que se investiga.

Mientras la familia evalúa presentar una denuncia penal contra la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el comandante general de la FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano, afirmó que todos los sistemas de la aeronave siniestrada, incluido el asiento eyectable, estaban dentro del período de mantenimiento indicado por los fabricantes.

“El asiento eyectable requiere una acción voluntaria del piloto, no funciona solo”, explicó.