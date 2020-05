El coronavirus (COVID-19) no distingue personas y puede ingresar al cuerpo de cualquiera. De hecho, ya son varios los famosos y personalidades en el país que han adquirido el virus. Cantantes, actrices, personalidades relacionadas al deporte, congresistas y hasta un miembro del Gabinete del presidente Martín Vizcarra. Algunos de ellos ya han superado la enfermedad. Conoce aquí los casos.

Anna Carina Copello

El viernes 15 de mayo, la cantante nacional Anna Carina Copello confirmó, a través de un extenso mensaje que compartió con todos sus seguidores a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, que tiene COVID-19. La artista indicó que se enteró un día antes, luego de que le entregaran los resultados de la prueba molecular a la que se sometió al presentar varios de los síntomas.

“Sumado a los síntomas que tenía, perdí por completo el sentido del olfato, (síntoma característico del covid) por lo que decidí hacerme la prueba. Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo”, señaló la artista.

“La Pánfila” confirma que tiene COVID-19

El jueves 14 de mayo, María Victoria Santana, mejor conocida como “La Pánfila”, señaló que el personal del Ministerio de Salud (Minsa) llegó hasta su domicilio para atender a su padre que dio positivo a COVID-19. Pero además contó que le realizaron la prueba rápida del COVID-19 y dio positivo junto a su madre.

“A mí mamá y a mí nos han hecho la prueba rápida y hemos dado positivo, pero estamos en la última etapa del virus. A los bebés no les han hecho la prueba. Me dicen que lo más probable es que los bebés estén contagiados y hay que tener cuidado, pero como ellos son pequeños, ellos tienen más defensas”, explicó.

Héctor Chumpitaz

A principios de mayo, dos días después de que fueron internados en una clínica local, con síntomas de coronavirus, se confirmó que Héctor Chumpitaz (76 años) y su esposa dieron positivo a la prueba del COVID-19. Tito Chumpitaz, hijo del defensa de la selección peruana, dio así la noticia.

“Confirmado: Covid positivo. Lo bueno: evolución favorable de ambos sin ayuda de oxÍgeno. Fueron atendidos a tiempo. Mi padre les agradece la preocupación y muestras de apoyo. Saldrán adelante con GARRA y fe!”, escribió Tito en su cuenta de Twitter.

El 12 de mayo, llegaron buenas noticias. Héctor Chumpitaz y su esposa, Esther Dulanto, fueron dados de alta para continuar con la recuperación en casa.

Leonard León

El cantante Leonard León fue uno de los primeros famosos en dar positivo para COVID-19. La noticia la dio a conocer el a mediados de marzo, algunos días después de regresar de una gira por Europa. “Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus”, señaló.

A mediados de abril, el cantante de cumbia confirmó que se recuperó del virus y que fue dado de “alta” por vía telefónica. “Ya no tengo Coronavirus, hace cinco días me dieron de alta por teléfono, pero estoy esperando que me den el alta por escrito, pues lo necesito ya que soy un personaje público”, indicó.

Claudio Pizarro en cuarentena

El viernes 15 de mayo corrió la noticia de que la hija de Claudio Pizarro habría dado positivo a una prueba de COVID-19, por lo que Werder Bremen decidió que el exdelantero de la Selección Peruana se someta a una cuarentena doméstica para evitar cualquier tipo de contagio a alguno de sus compañeros en el equipo alemán.

El portal Bild de Alemania detalló que el club teutón dio a conocer que una de sus estrellas está apartado de los trabajos que la institución realiza a puertas del reinicio de la Bundesliga. Este jugador, sería el ‘Bombardero de los Andes’.

Ministro de Agricultura

Ni el Gabinete del presidente Martín Vizcarra se salvó. El 7 de mayo el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que el titular de esta cartera, Jorge Montenegro, dio positivo a una prueba realizada para detectar el coronavirus (COVID-19) y que viene cumpliendo aislamiento social.

Se trata del primer integrante del Gabinete Ministerial en contraer el virus, desde que se conoció el primer caso presentado en nuestro país a inicios de marzo pasado. Días antes, Jorge Montenegro había participado de la intervención del mercado de San Felipe de Surquillo, donde se realizaron pruebas rápidas y muchos comerciantes dieron positivo.

Congresistas con COVID-19

Hasta la quincena de mayo, más diez integrantes del Congreso de la República habían dado positivo al COVID-19. Entre ellos se encuentran: Posemoscrowte Chagua y Yessica Apaza, de Unión por el Perú; y Humberto Acuña Peralta y Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso. Algunos ya fueron dados de alta.

