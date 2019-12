Si bien estamos a pocas semanas de finalizar el 2019 y darle la bienvenida a un nuevo año, muchos peruanos desean saber cuáles serán los días feriados que nos traerá el 2020. Conoce a continuación la lista completa de feriados para el siguiente año.

Feriados

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Febrero

No incluye feriados en Perú

Marzo

No incluye feriados

Abril

Jueves 9 de abril: Jueves Santo

Viernes 10 de abril: Viernes Santo

Mayo

Viernes 1 de mayo: Día de Trabajo

Junio

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Julio

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre

No incluye feriados

Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Recuerda que, depende de cada institución permitir que sus colaboradores se tomen el feriado o no, pues la ley establece que quien trabaja en dichos días recibe una remuneración triple.

Días no laborables

Por otro lado, algunos peruanos no solo gozan de los feriados sino también de los días no laborables, los cuales son aprobados por Decreto y en Perú aún no han sido dados a conocer por el Ejecutivo.

Es importante precisar que en los días no laborables no se asigna un pago adicional, ya que estas fechas son dadas por lo general antes o después de los feriados, a fin de que los ciudadanos puedan disfrutar de más días libres.