Daca, la capital de Bangladés, se convirtió en albiceleste con miles de hinchas de la selección de Argentina que desfilaron por las calles de la ciudad para alentarla en el Mundial de fútbol. Gane o pierda, Argentina tiene el apoyo popular en Bangladés. Y celebraron los tres golazos de Lionel Messi en el 3-0 de Argentina a Argelia en el mundial.

Los bangladesís son fanáticos de Argentina desde la época de Diego Maradona, y hoy lo son de Lionel Messi, a quien esperan ver campeón otra vez en el Mundial 2026 que se juega en Norteamérica.

A pesar de la diferencia horaria de entre 10 y 13 horas, igual prometen ver los partidos de Argentina en la justa mundialista.

Maradona

Bangladesh sufrió profundamente el colonialismo británico en el siglo XX.

Cuando Diego Armando Maradona anotó sus legendarios goles contra Inglaterra en el Mundial de México 1986, el pueblo de Bangladés lo tomó como una especie de “venganza poética” e histórica contra el imperio, adoptando a Argentina como su equipo para siempre.

Fieles

La fascinación que comenzó con Maradona se traspasó intacta hacia Lionel Messi.

En Daca, miles de personas se reúnen de madrugada en campus universitarios y plazas públicas frente a pantallas gigantes solo para ver jugar a la selección sudamericana.