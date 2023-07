Tras participar junto a sus ministros en la Misa y Te Deum, en la Catedral de Lima, la presidenta Dina Boluarte dará hoy, desde las 11 a.m., su primer mensaje a la Nación por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República.

A diferencia de otros años, según comprobó OJO en un recorrido por el Centro Histórico, la expectativa de los peruanos por lo que pueda decir es pesimista pues ya no “creen” en las promesas y consideran que “el Perú está inmerso en la corrupción”.

“Los peruanos estamos disgustados e indignados con los gobiernos porque todos prometen y ninguno cumple”, opinó el jubilado César Fionani.

“Así como están los partidos políticos, ahorita a ningún presidente se le cree (...) un país así con tanta corrupción nunca va a salir adelante”, agregó el comerciante Richar Yovera.

No obstante, las demandas de la población perduran y una de las principales es “seguridad”, como pidió la ama de casa, Epifanía Palomino. “Debe combatir la delincuencia. Es una plaga que tenemos porque no sabemos si nuestros hijos van a regresar vivos o muertos”, dijo.

Reducir la pobreza y mejorar la atención en salud y la educación también es una petición recurrente, que hicieron, por ejemplo, el conductor de transporte público, Marcelino Cordero, y el comerciante Yovera.

Este último coincidió además con Fionani pues ambos pidieron a la clase política que deje de “mentir” y “robar”.

La comunicadora Claudia Torres pidió que la presidenta que sea fraterna con quienes han perdido familiares en protestas y que se concentre en atender el fenómeno El Niño, mientras que el peruano radicado en Chile, Matías Huaman, dijo que Boluarte debe reconocer sus errores como la muerte de compatriotas.

Crisis de representación política enmarca Fiestas Patrias

La politóloga Katherine Zegarra consideró que el hartazgo y pesimismo de los peruanos se debe a que “existe una crisis de representación política en el Perú”, dado que “muchos ciudadanos consideran que sus intereses no están siendo defendidos por los representantes, sino más bien estos actúan a favor de sus intereses particulares”.

“Preocupa más no sorprende que la ciudadanía no espere nada de su clase política porque creo que hemos superado algunos puntos que en otros tiempos hubiesen significado un cambio político, especialmente me refiero a la violaciones de derechos humanos durante las protestas”, anotó.

En víspera al mensaje a la Nación, Zegarra sostuvo que la mandataria enfrenta una situación muy complicada debido a que “no hay certeza de cuánto tiempo va a durar su gobierno que ha respondido mal a crisis no solamente política, sino también de corte social” y “no existe algo que ella podría decir que cambie ello”.

“Boluarte no tiene mucho que prometer porque, por un lado, no tiene poder en el Parlamento y, por otro, tampoco tiene nada de lo que pueda enorgullecerse”, afirmó.

OJO AL DATO. Zegarra refirió que la mayoría de peruanos busca una renovación de políticos para dar oxígeno y están cansados de las continuas crisis.

