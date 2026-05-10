Cuando Salomón llegó a la vida de Fiorella Vidal Terreros, ella empezó un viaje de muchas paradas. No solo era mamá primeriza y soltera en pandemia, sino también mamá de un niño diagnosticado con autismo grado II, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno de la Ansiedad Generalizada (TAG).

Al principio, le costó aceptar que su hijo presentaba signos de un retraso en su desarrollo, como le había advertido un pediatra. Incrédula, buscó a otros especialistas, quienes solo confirmaron lo que tenía. “Fue bastante difícil”, dice; sin embargo, logró asumirlo y, no solo ello, sino que abrió una cuenta en Tik Tok para dar a conocer lo que iba aprendiendo.

“Cuando iba a las terapias de Salomón, me topaba con mamás que estaban solas, el papá se había ido, no estaba presente ni emocional ni económicamente, que era mi situación también, y las vi tan desamparadas que dije necesitamos hacer una red, formar algo (...)”, cuenta.

Lo más difícil de ese viaje llamado maternidad, refiere, es la demanda de tiempo que implica ser mamá y cuidadora de una persona que necesita de ti. Por eso, tuvo que dejar de trabajar por un tiempo, lo cual también le fue posible porque a su vida llegó su actual esposo, quien, aunque no tenga la misma sangre, es el papá de Salomón.

Fiorella se considera una mamá atípica, que define como una súper mamá que enfrenta muchos desafíos. “En sí creo que la maternidad implica tener superpoderes, porque la mamá es enfermera, profesora, o sea, la mamá es todo”, comenta.

Salomón es el orgullo de Fiorella

La ventaja de ser este tipo de mamá, considera, es que los “logros se celebran como si Perú ganara el Mundial”, algo que sucedió cuando “Salo” le dijo por primera vez “mamá” y le dio una caricia mientras lo bañaba. “Él es mi orgullo porque es un niño resiliente, que se adapta a lo que hay y siempre con la mejor sonrisa, una sonrisa que ilumina hasta el hueco más oscuro”, anota.

La ventaja de ser una mamá atípica es que los logros de tu hijo se celebran como si Perú ganara el Mundial

OJO AL DATO. Desde hace dos años, Fiorella publica en TikTok contenido sobre su “día a día” con su hijo a través de la cuenta “El Viaje de Salo”.