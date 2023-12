Con mucha expectativa, pero sobre todo, confusión y hasta desilusión, se inició ayer la devolución de aportes a los fonavistas de todo el país.

Los aportantes acudieron a las sedes del Banco de la Nación para recibir su dinero a manos llenas, pero se llevaron sorpresas desagradables, como en el caso de un adulto mayor que recibió menos de 50 soles como reintegro.

“Lamentablemente, tengo 12 años de servicio a una empresa que ya no existe, vengo a cobrar lo que corresponde, he ido a cobrar, pero me han pagado solo 46 soles por 12 años de aportes. Yo he estado en la empresa desde 1981″, dijo Eleodoro Melgarejo para el canal Latina.

Otros aportantes dijeron que su devolución “no les alcanzaba ni para pagar los servicios del mes”.

DESORDEN

El primer día de devoluciones estuvo envuelto en el desorden, pese a que el Gobierno había informado los pormenores del proceso con anterioridad.

Muchos aportantes formaron las colas sin confirmar que estuvieran en el padrón de devoluciones. Otros más, ni siquiera estaban registrados en el sistema. Además, los familiares de fonavistas ya fallecidos buscaron el pago, sin contar con la documentación necesaria.

Hoy deben acercarse a las agencias los que tengan en sus DNI el último dígito 2 o 3, en tanto el sábado, el pago será para los del grupo cuyo documento acabe con el dígito 4. Las devoluciones se reinician el martes, para las cifras 5 y 6.

Mayor información sobre el proceso de devolución en la web “https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/index.jsp” o al teléfono 640-8655 de atención al fonavista.

ALGO +

El pago de aportes es, en esta primera etapa, para fonavistas mayores de 60 años, con discapacidad o enfermedad grave o terminal.