Francisco Sagasti asumió la presidencia de la República tras la crisis política que se desencadenó como consecuencia de la vacancia a Martín Vizcarra. En ese sentido, el nuevo jefe de Estado tuvo que dar el correspondiente mensaje a la nación donde se refirió a la gran marcha nacional.

“Han fallecido dos jóvenes, no podemos cambiar eso, no podemos traerlos a la vida, pero si podemos desde el Congreso tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder. Tenemos una tarea juntos para reflexionar sobre nuestra política”, comenzó diciendo.

“Todo el Perú está de duelo, al luto de suma la indignación, lo que estamos viendo en la calle es esa indignación que debemos aceptar por caminos pacíficos para prosperar como país. Esa es una de las tareas centrales que tiene el Estado”, agregó.

“No bastó la pandemia, la crisis económica, tuvimos que esperar la muerte de dos jóvenes para que nos caiga la enormidad de las cosas y que nos motive a trabajar de una manera más sostenida para encontrar un futuro mejor para todos nosotros”, expresó.