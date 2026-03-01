Lluvias fuertes sorprendieron la noche del último viernes a los vecinos de Lima y generaron preocupación por la recurrencia de estos eventos.

Así también, el Senamhi advirtió que en marzo se presentará un nuevo episodio de precipitaciones y calor intenso debido al desarrollo del Niño Costero.

Se prevé el inicio de un nuevo periodo lluvioso a partir del miércoles 4 de marzo en la costa peruana.Ante las fuertes temperaturas, es importante mantenerse hidratados, con especial cuidado a los niños y adultos mayores.

Las precipitaciones comenzarían en Arequipa entre el 4 y 5 de marzo; en Lima, entre el 7 y 8 de marzo; y en el norte, en regiones como Tumbes y Piura, alrededor del 9 o 10 de marzo, en coincidencia con la llegada de ondas Kelvin cálidas.

La especialista Tania Vargas subrayó que estos episodios recientes sorprendieron a la población limeña por su intensidad y duración, pero destacó que en zonas vulnerables como Lurigancho-Chosica, los mantenimientos preventivos en quebradas y estructuras de contención resultaron decisivas para mitigar daños.

CALOR. El Senamhi advirtió que el impacto del Niño Costero no se limitará al verano.

Aunque el periodo lluvioso culmina entre marzo y abril, el fenómeno continuará manifestándose a través del aumento sostenido de las temperaturas, lo que provocará un otoño e invierno más cálidos de lo habitual en la capital y otras regiones del país.

La experta recordó que durante el evento de El Niño en 1998 se registraron temperaturas superiores a 35 °C en Lima.Lluvias y fuerte calor seguirán en la capital.En la actualidad, se han alcanzado temperaturas hasta 34,5 °C en el distrito de La Molina.