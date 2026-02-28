El emporio comercial de Gamarra volverá a vestirse de gala este 28 de febrero con la realización del Tercer Gran Desfile de la Marca Gamarra, un evento que transformará sus calles en una gran pasarela urbana para celebrar el aniversario del distrito de La Victoria.

La actividad es impulsada por la Municipalidad de La Victoria, bajo el liderazgo de su alcalde, Rubén Cano Altez, a través de la Agencia Descentralizada de Gamarra, como parte de las acciones para fortalecer la economía local y posicionar la Marca Gamarra a nivel nacional e internacional.

Cerca de 50 marcas y diseñadores presentarán más de 200 colecciones de temporada bajo el lema “Moda que viste al Perú y al mundo”, destacando propuestas que combinan identidad, innovación y producción 100 % nacional.

La jornada contará con la participación especial del reconocido diseñador peruano Jorge Luis Salinas, considerado “el orgullo de Gamarra”, quien ha llevado el talento nacional a importantes pasarelas internacionales.