El alcalde de La Victoria, George Forsyth, comentó su preocupación por un posible contagio de COVID-19 debido a que su distrito es considerado un foco infeccioso.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) compartió la información del Mapa de Calor que permite identificar cuáles son las zonas de contagio y propagación del COVID-19 en el distrito. Allí se señala que el incremento de casos positivos reportados en La Victoria se debe al mercado ubicado a la intemperie conocido como La Parada, por su aglomeración e insalubridad.

“Somos el distrito más contaminado, de los focos infecciosos del Perú, no se ha hecho ni una sola prueba en el personal”; comentó.

“¿Cuál es mi preocupación? Yo mismo pues, mi personal y yo, nosotros llevamos canasta casa por casa, dejamos la canasta y nos llevamos el virus (....) Aún no, no me hecho la prueba. La posibilidad de que sea asintomático o que ya haya superado el virus (es alta). Pedí las pruebas el 13 de marzo y hasta ahora nada”, agregó.

Virus se pasea por mercados

Los mercados son los mayores centros de contagios del coronavirus, subrayó ayer el ministro de Defensa, Walter Martos, tras supervisar la toma de muestras a los comerciantes del centro de abastos Conzac, en Los Olivos.

“Cada vez más, los mercados son puntos de infección. En el primer mercado (Caquetá), el 20% de comerciantes dio positivo; (después) en Surquillo, el 50% y, ahora, con los nuevos mercados es mayor (el número de contagios)”, declaró Martos, al referirse a los mercados Ciudad de Dios (San Juan de Miraflores) y Condevilla (Comas), visitados el último lunes. En ambos, los comerciantes contagiados superaron el 50%.

Ante esta situación, Martos anunció que los centros de abastos con casos confirmados serán cerrados temporalmente, para su desinfección, y los trabajadores deberán cumplir aislamiento social.

