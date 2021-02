El Gobierno anunció que vacunará contra el coronavirus a los extranjeros que vivan en el Perú, sin importar que sus documentos no estén regularizados.

“Dentro del proceso de vacunación están comprendidas todas las personas que vivan en nuestro país, independientemente que sean peruanos o extranjeros”, apuntó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, en diálogo con Canal N.

La titular del Mincetur se refirió específicamente a los migrantes venezolanos que residen en el país, y no necesariamente tienen todos sus papeles en regla.

“Hay personas que vienen de Venezuela y aún no han tenido posibilidad de regularizar sus documentos, pero están considerados. Son personas que han llegado con muchas dificultades. La vacuna es universal y gratuita y debemos atender a estas personas”, anotó.

“Lo que nos ha manifestado el Ministerio de Salud (Minsa) es que, en el caso puntual de personas extranjeras que se encuentren viviendo en el país, la vacuna los alcanzaría”, añadió.

Cornejo explicó que la vacuna no trata solo de inmunizar a una persona, sino de proteger al entorno y las personas con las que se tiene contacto. No obstante, aclaró que los turistas extranjeros no recibirán la vacuna.

El domingo pasado llegó el primer lote de 300,000 dosis de vacunas de Sinopharm a territorio peruano. Este sábado arribarán 700,000 dosis adicionales.

TE PUEDE INTERESAR