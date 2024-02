En agosto del 2023, dos ciudadanos de nacionalidad venezolana robaron S/10 mil soles a un empresario que retiró dinero en efectivo de una agencia bancaria, en Ica.

En declaraciones a la Policía, los delincuentes señalaron que dicho monto lo iba a usar para formar “una empresa” en territorio peruano. ¿De qué trataba? Lo que buscaban era desarrollar un aplicativo web para que ciudadanos peruanos puedan pedir préstamos y así conseguir sus datos y extorsionarlos.

La Policía comenzó a seguir el hilo de este caso y detectó que esta banda criminal no era la única que buscaba “forjar” una empresa de este rubro.

“Los delincuentes, sean peruanos o extranjeros, suelen robar dinero de bancos o emprendedores para iniciar así su negocio ilegal de préstamos”, señala el informe policial.

La modalidad virtual no es la única. La Policía Nacional también ha detectado al menos 56 sectores en Lima donde estos prestamistas del “gota a gota” vienen extorsionando a la población.

Se trata de mercados, plazuelas con negocios de emprendimientos o negocios informales.

“Vinieron en moto como unos 20 venezolanos a finales del año pasado y comenzaron a hablar con todos los comerciantes del mercado. Algunos con tono amigable y se ganaron su confianza, prometiéndoles préstamos y pagos supuestamente adecuados. Pero luego vinieron a los 15 días y de allí cada 7 días y luego a diario para cobrar. Ahora ya no eran buenos, amenazaban, gritaban y destrozaban los puestos”, narró una testigo protegida del mercado Ceres de Ate.

peligro. De acuerdo al Sistema de Denuncias Policiales y reportes, hasta la fecha no se ha evidenciado lesiones o afectaciones a la integridad a aquellos que sacaron algún préstamo por aplicativos virtuales, pero sí se ha reportado o se investigan más de 300 muertes por el “gota a gota” presencial.

La investigación policial también señala que los prestamistas tramitan líneas falsas de teléfonos para hacer las llamadas extorsivas.

“Me dijeron que me iba a morir que si no pagaba mi deuda, mi vida corría peligro. Yo no pedí préstamo, solo descargué el programa por curiosidad e inmediatamente me depositaron sin consentimiento S/80, y luego me dijeron que les debía S/210 y tenía que pagar a los 7 días”, narró J.K.L., de 26 años.

Precisamente, de acuerdo a las denuncias anónimas que recibe el Ministerio del Interior, solo en 2023, cinco mil peruanos denunciaron ser víctimas del “gota a gota” por aplicativo.

“Una modalidad que si las autoridades peruanas no ponen fin, puede traer más daño, ya que acosan, extorsionan y hacen daño emocional. Empezó en México, y ahora se extiende por la región, precisamente, son varios jovencitos que trabajan en supuestos ‘call centers’ para hacer estos cobros extorsivos”, señaló a OJO el especialista en seguridad Gilberto Barreto.

El Ministerio del Interior, a través de su línea gratuita, recibe a diario cientos de llamadas de peruanos que sufren extorsión.