El Gran Mercado Mayorista de Lima, administrado por la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, continúa operando con normalidad y con adecuado abastecimiento de productos, garantizando que comerciantes y familias puedan adquirir alimentos a precios estables.

Durante un recorrido realizado en el centro de abastos, se verificó el ingreso regular de productos y el normal desarrollo de las actividades comerciales. Según informó el subgerente de Estadística y Proyectos de EMMSA, Freddy Espinoza, el volumen de ingreso registrado supera incluso las proyecciones previstas para la jornada.

“El día de hoy ingresaron alrededor de 7875 toneladas. Es un buen valor porque se tenía previsto que llegara a 7500. Estamos por encima del promedio. También ingresaron cerca de 805 camiones abastecedores, que está dentro de lo normal”, señaló el funcionario.

El representante de EMMSA explicó que esta cifra confirma que el principal centro de abastecimiento de la capital continúa funcionando con total normalidad y sin interrupciones en la cadena de suministro.