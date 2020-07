Si eres practicante de una empresa, recuerda que tienes derecho a recibir medio sueldo adicional cada seis meses. El pago se efectuará el mes siguiente luego de haber cumplido el semestre laboral bajo algunas de las modalidades formativas existentes.

Sin embargo, ¿tienen derecho a recibir a gratificación?

El abogado laboralista Germán Lora dijo a la Agencia Andina que los practicantes no tienen derecho a la gratificación, pero sí tienen un beneficio llamado monto de subvención que se otorga cada seis meses.

“Un practicante no debe esperar que en julio le toque gratificación, porque cada seis meses de su relación con la empresa que lo ha contratado recibe medio ingreso mensual adicional, es decir, si un practicante entró en marzo a una empresa, no recibirá en julio la subvención, sino en setiembre”, dijo.

¿Quiénes reciben gratificación?

De acuerdo al abogado laboralista, Fernando Varela, los empleados afectados por la suspensión perfecta de labores hasta la fecha en la que se entrega la gratificación -plazo máximo el 15 de julio- no recibirán dicho beneficio.

“A los trabajadores que no están laborando o han sido afectados por la suspensión perfecta, no les corresponde. No existen gratificaciones truncas por los meses que sí trabajaste, como enero, febrero o marzo”, explicó el especialista.

En cambio, las empresas sí pagarán gratificación a los empleados que realizan trabajo remoto, están con licencia por maternidad, vacaciones o descanso médico. Es decir, los trabajadores que pudieron realizar trabajo remoto durante el estado de emergencia tienen derecho al integro de la gratificación, es decir, un sueldo completo, porque siguieron laborando.

Asimismo, el trabajador que haya estado de licencia con goce de remuneraciones, porque posteriormente compensará esas horas que fueron pagadas y no efectivamente trabajadas, también le tocará el integro de la gratificación.

Si un trabajador estuvo de vacaciones, uno o dos meses, por la situación de la pandemia, ese tiempo se considera como trabajado para el cálculo del monto de la gratificación y recibirá este beneficio de manera íntegra.

Suspensión perfecta

Germán Lora sostuvo que otra es la situación de los trabajadores que acordaron una licencia sin goce de haber o entraron en un proceso de suspensión perfecta de labores.

“Ambas posibilidades vienen a ser lo mismo, porque el trabajador no laboró y la empresa no pagó. En esos casos, los días no trabajados se tomarán en cuenta para el cálculo del monto de la gratificación, es decir, habrá una reducción proporcional de la gratificación”, señaló.

No obstante, el abogado laboralista indicó que si el trabajador no laboró en mayo y junio porque el empleador solicitó la suspensión perfecta de labores, pero el Ministerio de Trabajo desaprobó esa solicitud, entonces esos dos meses se entienden como que el trabajador tuvo vínculo laboral pagado y se considera como base de cálculo para el monto de la gratificación.

“Cuando a la empresa le deniegan la suspensión perfecta de labores, el empleador tiene que pagarle los meses que los trabajadores estuvieron suspendidos sin haberse aprobado la suspensión perfecta, además de que cuenta para el cálculo de la gratificación”, dijo.

Reducción de sueldo

Germán Lora explicó también que en los casos de las empresas que acordaron una reducción de sueldos, el pago de la gratificación se calculará tomando en cuenta la remuneración vigente al 30 de junio, es decir, cuánto gana el trabajador en esa fecha.

“Si antes de la pandemia ganaba 2,000 soles, y hubo un acuerdo de reducción a 1,500 soles, entonces llegado al 30 de junio la base de cálculo de la gratificación será los 1,500 soles”, afirmó.