La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, rechazó las afirmaciones del ministro de Economía, Alex Contreras, sugiriendo que la propuesta de censura en su contra estaba motivada por motivos políticos.

“Es la perfecta respuesta de alguien que no tiene nada que responder, como no tiene nada que mostrar, que me demuestre, lo invitó al ministro, con mucho respeto, que me demuestre un solo interés político que yo tenga”, declaró en Canal N.

La empresaria en la industria textil pidió al Congreso que destituyan al titular del MEF después de que éste afectara a las micro y pequeñas empresas con la recesión económica.

Saldaña detalló que están solicitando al Congreso de la República, en calidad de “ciudadanos, dirigentes, empresarios y peruanos”, a que cumplan su función de supervisión. El pedido es que se lleve a cabo la censura de Alex Contreras, permitiendo así que la presidenta elija a un nuevo representante.